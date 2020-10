„Team ist stark und wird es beweisen“

Der Saisonstart in der Bundesliga lief für die Ringer der RKG Reilingen/Hockenheim nach den weitreichenden Vorbereitungen fast perfekt. Nur die Gäste aus Freiburg verhinderten mit ihrem Auswärtssieg den komplett gelungenen Kampfabend. Doch die Athleten von Coach Wolfgang Laier bekommen an diesem Wochenende nochmals die Möglichkeit, vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einzufahren. Mit dem ASV Hüttigweiler kommt ein Team in die Kurpfalz, das am ersten Kampftag ebenfalls nichts Zählbares holte.

Die aus dem saarländischen Illingen stammende Staffel hat im vergangenen Bundesligajahr nur knapp den Einzug in die Endrunde verpasst, muss nun allerdings ohne einige ihrer ausländischen Topringer auskommen. Ein Problem, das der RKG vom ersten Kampftag bekannt vorkommt. Das türkische Topquartett der Gastgeber muss immer noch auf die Ausreisegenehmigung des türkischen Kultusministeriums warten und steht auch für den zweiten Kampftag auf der Kippe. Nichtsdesttrotz haben vorallem die RKG-Neuzugänge um Fabian Fritz und Ashgar Laghari gegen Freiburg ihren Wert für die Mannschaft gezeigt und sind auch beim zweiten Heimkampf klare Siegkandidaten. Ähnliches gilt für Toptalent Joshua Morodion, der gegen den starken Lars Schäfle bereits seine exzellenten Anlagen aufblitzen ließ und nun seinen ersten Bundesligasieg holen möchte.

Für die Ringkampfgemeinschaft steht der Fokus gegen den ASV Hüttigweiler klar auf Sieg, wie Sportvorstand Heiko Schweikert verkündet: „Nach der bitteren Niederlage gegen die Freiburger muss jetzt der Sieg her. Auch ohne unsere türkischen Ringer wollen wir den Erfolg vor heimischer Kulisse einfahren. Unser Team ist stark und wird das am Samstag beweisen, da habe ich keinen Zweifel.“ Ob sich die Ziele der RKG als berechtigt erweisen, wird der kommende Kampfabend zeigen.

