Team steht sich selbst im Weg

Mit dem TSV Rot stand Handball-Badenligist TSG Eintracht Plankstadt einer der drei Verbandsliga-Aufsteiger als Auftaktgegner in der Mehrzweckhalle gegenüber. Rot nahm den Rückenwind vom Auftakt sieg mit und gewann 27:21 (16:13).

Die TSG Eintracht war vor dem Gegner und seiner Aufstiegseuphorie gewarnt und hatte sich auf einen heißen Tanz eingestellt. Auch wenn die Vorzeichen – bedingt durch Ausfall von Maximilian Denne und Marcus Dorschner sowie drei angeschlagenen Spielern – nicht gut standen, wollten die Plankstadter alles daransetzen, als Sieger das Parkett zu verlassen.

In den ersten Minuten schien das Team um Kapitän Axel Schöffel sich dieser Aufgabe auch bewusst zu sein und ging nach sechs Minuten 4:2 in Führung. Bis zu 15. Minute verlief die Partie aber dann doch recht ausgeglichen, da die Gastgeber es nicht schafften, Simon Körner am Tore werfen zu hindern. Bedingt durch eine doppelte Unterzahl musste das Plankstadter Wolfsrudel dann sogar die Gäste bis zur Halbzeit auf 13:16 ziehen lassen. Zu große Lücken in der 3:2:1-Abwehr luden den Gegner immer wieder zu einfachen Toren ein.

Abwehr steigert sich

Es war klar, dass man im zweiten Abschnitt eine deutliche Steigerung der Abwehr benötigt, um die Punkte doch noch in Plankstadt zu behalten. Dies gelang in den ersten Minuten der zweiten Hälfte auch sehr gut und das Team glich in der 36. Minute zum 16:16 aus. Auch wenn die Abwehrreihe um Julian Bastel nun deutlich kompakter und sicherer stand, belohnten sich die Plankstadter im Angriff nicht dafür und vergab zu viele 100-prozentige-Chancen, um die Partie zu drehen. Unter anderem vier Tore von Simon Körner sorgten für das vorentscheidende 17:23 in der 48. Minute. Und selbst zehn Minuten vor dem Schluss bekam das Team von Trainer Niels Eichhorn immer wieder die Möglichkeiten, das Spiel nochmal spannend zu machen, doch scheiterte immer wieder an sich selbst.

Am Ende stand eine unter dem Strich verdiente Heimniederlage zu Buche, bei der sich der Gastgeber mehr selbst im Weg stand als der Gegner an diesem Tag.

TSG Eintracht: Garcia, Roche; T. Pristl (4), Maier (7/4), J. Bastel (1), Seganfreddo (3/1), Schneider, Munz (1), Großhans (1), Schöffel (2), M. Verclas, Stadler, R. Verclas (2). md

