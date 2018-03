Team zieht voll mit

Anzeige

Viele sogenannte Experten hatten dem SV Altlußheim II prophezeit, die Runde in der Fußball-Kreisklasse B nicht durchzustehen. Zwar leuchtet die Rote Laterne beim letztjährigen C-Ligisten, der am vergangenen Wochenende zum Rückrundenauftakt ein 2:8-Debakel bei der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen II erlebte, doch das Team tritt weiterhin mit großer Moral zu den Ligabegegnungen an.

Mit Sicherheit ein Verdienst von Trainer Christian Müller, der als einer der wenigen Trainer im Fußballkreis nicht über die Vorbereitung klagte. „Es lief sehr gut, die Mannschaft hat super mitgezogen“, so Müller. „Wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Vorrunde.“

Ein ehrgeiziges Unterfangen, doch durch die Personalaufstockung im A-Klassen-Team, hat Müller nun auch eine Etage tiefer wieder mehr personellen Spielraum. Am kommenden Wochenende empfängt der SVA nun den VfL Hockenheim, mit dem noch eine Rechnung offen ist. Das Hinspiel ging mit 10:1 sehr deutlich an die Rennstädter.