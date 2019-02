Teamgeist als Schlüssel zu Erfolg

„Nach dem Ausgleich müssen wir den Punkt eigentlich mitnehmen“, meinte Dennis Diekmeier nach dem 1:2 des SV Sandhausen bei Fußball-Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV (wir berichteten). Der Rechtsverteidiger hatte seinen ersten Einsatz nach dem Wechsel in die Kurpfalz ausgerechnet bei seinem ehemaligen Verein. „Natürlich war es zu Beginn ein seltsames Gefühl, wieder in meinem alten Stadion zu spielen, aber auch ein besonderes“, erzählte er nachdem Schlusspfiff.

Im ersten Pflichtspiel des Jahres hatte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat direkt mit den beiden Neuzugängen in der Startelf begonnen – neben Diekmeier besetzte Sören Dieckmann den linken offensiven Flügel. Dazu bildete Rückkehrer Tim Knipping zusammen mit Jesper Verlaat die Innenverteidigung. Kapitän Stefan Kulovits rückte hingegen kurzfristig für Denis Linsmayer in die Anfangsformation, weil der an einer Magen-Darm-Verstimmung laboriert.

Begegnung mit viel Ballbesitz

Der Tabellenführer aus Hamburg bestimmte in der Anfangsphase die Begegnung mit viel Ballbesitz, der SVS versuchte dagegen, kompakt zu verteidigen und nach Balleroberungen schnell zu kontern. Marcel Schuhen verhinderte mehrfach per sensationeller Fußabwehr den frühen Rückstand. Aber quasi mit dem Pausenpfiff trafen die Hamburger Stürmer dann doch durch Pierre-Michel Lasogga, beim Zuspiel stand Bakery Jatta allerdings im Abseits.

Der zweite Spielabschnitt begann zunächst ohne personelle Änderungen. Seinen ersten Joker zog Koschinat in der 57. Spielminute, als Fabian Schleusener für Dieckmann aufs Feld kam. Der SVS war dann wesentlich besser im Spiel, agierte aggressiver und unterband so die Hamburger Angriffe bereits frühzeitig. So gelang es auch, eigene offensive Akzente zu setzen. In der 63. Minute drang der SVS dann ausgerechnet über Diekmeier in den Strafraum der Hamburger ein. Als der Rechtsverteidiger nach einem regelwidrigen Foul von Jatta zu Fall kam, gab es einen Elfmeter. Den verwandelt Andrew Wooten zum 1:1.

Die Freude über den vielumjubelten Ausgleich hatte jedoch nicht lange Bestand. Denn nur drei Minuten nach dem Treffer bediente Lewis Holtby erneut Lasogga im Strafraum, der mit einem strammen Schuss zum 2:1 für die Hanseaten traf. Die Mannschaft von Uwe Koschinat blieb dennoch weiter im Spiel. Nach zwei Gelegenheiten von Schleusener und Gislason hatte kurz vor Schluss dann der eingewechselte Behrens die Großchance zum Ausgleich. Am Ende blieb es aber beim 2:1 für den Hamburger SV.

Koschinat: Verdienter Sieg

„Das war ein verdienter Sieg für den HSV“, sagte SVS-Trainer Uwe Koschinat. Im ersten Durchgang sei Sandhausen klar unterlegen gewesen, der starke Keeper habe lange die Null gehalten. „Wir sind dann aber besser in die zweite Halbzeit gestartet und haben ein bisschen aus dem Nichts heraus das 1:1 erzielt. Leider sind wir aber schnell wieder in Rückstand geraten.“

Trotz der Überlegenheit des HSV hatte er bis zum Schluss die Hoffnung, durch einen „Lucky Punch“ noch einen Punkt mitzunehmen. „Doch das ist leider nicht gelungen, obwohl das in unserer derzeitigen Situation unser Ziel war. Aber wir haben gezeigt, dass man Feldunterlegenheit durch Teamgeist wieder wettmachen kann und das muss der Schlüssel für das Spiel gegen Bochum sein“, meinte der Trainer.

Und auch Dennis Diekmeier ist guter Dinge für das Heimspiel am Sonntag: „Wir haben geile Typen in der Mannschaft. Wir wollen das Positive mitnehmen und ich bin optimistisch, dass wir die schwierige Aufgabe packen werden.“ zg/ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019