Teammeldung abgeben

Noch bis Dienstag, 15. Januar, besteht für die Fußball-Vereine die Gelegenheit, die Mannschaftsmeldungen für die Rückrunde für den Juniorinnen-Spielbetrieb abzugeben.

Die Staffeln der A- bis C-Juniorinnen werden in der Frühjahrsrunde vorrangig nach den sportlichen Leistungen in der Herbstrunde eingeteilt. Daneben wird der regionale Aspekt bei der Einteilung bestmöglich berücksichtigt. Bei den D- und E-Juniorinnen erfolgt die Einteilung vorrangig nach regionalen Aspekten. Sollten andere Wünsche bestehen, wird gebeten, dies unter „Sonstiges“ anzugeben. Darauf weist der Badische Fußball-Verbandes (bfv) in einer Mitteilung hin.

Wunschspieltag mit Uhrzeit

Weiterhin ist es möglich, einen Wunsch-Spieltag mit Uhrzeit anzugeben. Der Meldebogen muss ausgefüllt und per Fax (0721-40904-23) oder Mail (christian.eiffler@badfv.de) geschickt werden. Dies betrifft allerdings ausschließlich den Spielbetrieb von Frauen und Mädchen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.01.2019