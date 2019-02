Tempo, Dramatik und Emotionen

Großer Aufmerksamkeit erfreute sich die Handball-Begegnung der 1. Kreisliga zwischen der TSG Ketsch und der TSG Eintracht Plankstadt II. Fast 100 Zuschauer verfolgten das Derby, das beinahe wie eine Spitzenpartie anmutete und 27:28 (15:15) endete.

Mit Sicherheit entspricht es nicht der gängigen Definition, diesen Vergleich als Topspiel zu deklarieren. Schließlich könnten die einen hoch (Plankstadt), die Hausherren wollen indes nicht runter und stemmen sich mit aller Macht dem Weg in die 2. Kreisliga entgegen. Dass nun unter dem neuen Trainer Martin Schnetz im dritten Spiel gegen eine Mannschaft aus dem Führungstrio „nur“ drei Niederlagen mit jeweils einem Tor Differenz heraussprangen, nötigt Respekt ab. Doch Ketsch braucht Punkte und deren sechs wurden bislang 2019 eingefahren.

Das Publikum brauchte sein Kommen jedenfalls nicht bereuen, es wurde fast alles geboten, was das Handballer-Herz erfreut: Tempo, Dramatik, Emotionen in Reinkultur, taktische Geplänkel zwischen dem alten Trainerfuchs Schnetz und Newcomer Sebastian Pristl („Ich sitze erst seit der Rückrunde auf der Bank“) und auch die eine oder andere theatralische Einlage bei doch recht wenigen Fehlern beider Seiten. Kurzum, auch in dieser Liga wird attraktiver und ehrlicher Sport geboten.

„Cleverness fehlt manchmal“

Eigentlich hätte diese Begegnung unter der wohltuend unaufgeregten Leitung der Schiedsrichter Bruno Schäfer und Hermann Bauer (Weinheim/Heddesheim) keinen Verlierer verdient. Es war nur die Frage, wie es gerade steht, wenn der Abpfiff ertönt. Keiner vermochte sich nach der Pause klar durchzusetzen (20:18, 21:23). Das Geschehen wurde von den Torhütern Til Ulbrich (Ketsch) und Marvin Berlinghof dominiert. Letztlich führten ein Ketscher Schrittfehler und ein gehaltener Ball vom Plankstadter Keeper in der letzten Zeigerumdrehung die Entscheidung herbei.

Schnetz lobte die Leistung seiner Mannschaft, attestierte ihr aber auch: „Da fehlt uns manchmal die Cleverness. Es ist ärgerlich, dreimal so knapp gegen die Top drei zu verlieren.“ „Der Aufstieg ist für uns kein Ziel, keine Vorgabe“, wollte Pristl hingegen die glänzenden Aussichten seines Teams nicht überbewerten. „Wenn wir es sportlich schaffen, gehen wir auch in die Landesliga. Aber letztlich sind wir alle nur Plänkschder Buwe, die gemeinsam Handball spielen wollen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019