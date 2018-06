Tempospiel sorgt für Tore – und Fehler

Anzeige

Sabine Stockhorst war die starke Hüterin des Bärentors. Auch in der Statistik zeigt sich die herausragende Leistung von Stockhorst im Tor, die pro Spiel weit mehr als zehn Würfe abwehrte. Sie wurde sogar, was für Torhüterinnen eher selten ist, zur zweitbesten Spielerin der zweiten Bundesliga gewählt.

Engelhardt spielt hart, aber fair

Das Tempospiel sorgte für Tore, aber auch Fehler: Mehr als 80 Prozent aller Angriffe wurden aus einem fließenden Kombinationsspiel heraus abgeschlossen, was für die Qualität des Bären-Tempohandballs spricht. Insgesamt führte jeder zweite Angriff zu einem Tor. In besonders starken Spielen erreichte die Quote sogar mehr als 65 Prozent. Im Schnitt fanden 16 Würfe nicht den Weg ins Tor, darunter ungefähr sieben vom ersten Wurfkreis. Technische Fehler lagen bei etwa elf pro Spiel, ein Wert, der für das Team und die Trainer etwas ärgerlich ist. Eine weitere für die Bären wichtige Kennzahl ist die Anzahl der Treffer, die über Gegenstöße (einschließlich „schnelle Mitte“) erzielt werden. Hier liegt die Quote fast bei 40 Prozent, was ein überragender Wert im Sinne der Spielphilosophie der Bären ist.

Eine interessante Notiz am Rande: Rebecca Engelhardt erledigte als Abwehrspitze ein unglaubliches Pensum und störte das Aufbauspiel der Gegner mit großem körperlichen Einsatz und cleverem Eingreifen. Umso erstaunlicher, dass sie in der sogenannten Sünderliste der Liga erst an 15. Stelle auftaucht, mit gerade 15 Hinausstellungen in 28 Spielen. Auf sie trifft damit vollständig der Titel der Fernsehsendung „hart aber fair“ zu.

Die zahlenmäßige Entwicklung bei den Ketscher Kurpfalz-Bären verläuft in vielerlei Hinsicht sehr positiv. Das gilt für die Anzahl und Leistungen von Sponsoren und Unterstützern, aber auch für das Interesse der Öffentlichkeit und die Zuschauerzahl bei Heimspielen, in der die Fans immer für eine prächtige Atmosphäre sorgten. Mit im Schnitt 500 Besuchern liegen die Bären wie in der Abschlusstabelle auf dem dritten Rang, knapp hinter Kirchhof. Diese Liste wird angeführt von dem Aufsteiger Halle/Neustadt, der im Schnitt noch 100 Zuschauer mehr anlockte. ihb

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.06.2018