FV Brühl – TSG Rheinau 9:1 (5:0)

Der FV Brühl II feierte gegen überforderte Rheinauer erneut ein Schützenfest. Alexander Cermak eröffnete in der 11. Minute nach einer Ecke den Torreigen. Mario Tessitore nutze einen Patzer von Umren Peymaner, Schlussmann der TSG Rheinau, zum 2:0 (14.). Patrick Greulich nahm den Ball in der 31. Minute mit der Brust an und erhöhte auf 3:0. Mit einem Heber über den Rheinauer Schlussmann erzielte Tessitore das 4:0 (33.). Nach einer Flanke stand er erneut goldrichtig und war per Kopf zum 5:0 erfolgreich (40.).

Nach Wiederanpfiff traf Greulich mit einem Schuss ins lange Eck zum 6:0 (52.). Nur zwei Minuten später war Tessitore ein viertes Mal erfolgreich, er traf wiederum per Kopf zum 7:0 (54.). Den Ehrentreffer erzielte TSG-Spielertrainer Niki Antos in der 85. Minute. Aber der FVB hatte noch nicht genug, denn Greulich in der 87. und Tim Hoffmann in der 90. Spielminute sorgten für den 9:1-Endstand. Mario Tessitore schraubte seine Erfolgsquote damit auf insgesamt 27 Saison-Einschüsse – kaum überraschend, dass er damit an der Spitze steht. vm

Neckarh. – Plankstadt II 2:1 (1:1)

Der FC Viktoria Neckarhausen feierte einen Pflichtsieg gegen die TSG Eintracht Plankstadt II, hatte dabei aber große Mühe. Für die Gäste wird es nach der Niederlage immer schwerer, die Klasse noch zu halten. Gleichwohl ging die Plankstadter Reserve durch Liviu Iovanovici in der 15. Spielminute mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Pausengetränk netzte Julian Kümmerle die Hausherren zum 1:1 (43.) ein. Benjamin Borho zeichnete nach der Pause für den Siegtreffer (72.) verantwortlich.

