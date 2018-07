Thiederik Terlinden holt seinen ersten Siegerkranz

Freude über die Pokale bei den Rookies: hinten v. l. Daniel Lang, Thiederik Terlinden und Jannis Zarais sowie vorne v. l. Nico Kreutz, Ilias Koch und Noah Gatzenmaier. © Kumpf

Der ADAC-Ortsclub MSC Oftersheim war zum 29. Mal in Folge Ausrichter eines Meisterschaftslaufs im Jugendkartslalomsport des ADAC Nordbaden. Auf dem Parkplatz der Fa. Harder + Partner im Industriegebiet Hockenheim-Talhaus rollten insgesamt 89 Mädchen und Jungen in fünf Altersklassen an den Start.

Slalomleiter Fabian Helfrich hatte einen recht flüssig zu durchfahrenden Parcours mit

...

Sie sehen 13% der insgesamt 2983 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.07.2018