Thiemann bärenstark

Für die Judokas der Altersklasse U 15 ging es in Heilbronn um die süddeutsche Meisterschaft, den höchsten deutschen Weihen für diese Jahrgänge. Nils Thiemann vom Budo-Club Schwetzingen war als badischer Meister in der Gewichtsklasse bis 40 kg am Start. Nachdem er souverän seine ersten beiden Kämpfe gewonnen hatte, ging es in den Finals gegen Judokas aus den bayerischen großen Vorzeigeclubs München-Großhadern und Abensberg.

Im Einzug in den Endkampf unterlag er trotz heftigster Gegenwehr Jakob Schlüter aus München, bevor er sich im anschließenden kleinen Finale gegen den bayerischen Meister, Magnus Trauner aus Abensberg, durchsetzte. Der dritte Platz bei den süddeutschen Meisterschaften unterstrich erneut seine herausragende Form. ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.03.2020