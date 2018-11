Thomas Berlinghof kehrt zurück

Noch steht die TTG EK Oftersheim II in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Männer ohne Punkt da. Doch der Aufsteiger hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das erste Erfolgserlebnis bald kommen wird. Heute haben die Oftersheimer den BJC Buchen zu Gast (20 Uhr, Schimperhalle). Erstmals können sie mit dem lange verletzten Thomas Berlinghof antreten. „Wir wollen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen“, sagte Wolfgang Gericke, der noch auf seinen ersten Einzelsieg wartet.

In der Frauen-Verbandsklasse geht der TV Schwetzingen als Favorit in die heutige Partie gegen den TTC Heddesheim (20.15 Uhr, Turnhalle Friedrichstraße). Die Heddeshei-merinnen gewannen bisher nur gegen Schlusslicht Haßmersheim. „Wir hatten aber letzten Jahr in der Rückrunde ein paar Probleme mit ihnen“, erinnert sich Iris Daniel. Lore Eichhorn kehrt ins Team zurück, das von Tanja Liebler, Iris Daniel und Karin Brenner komplettiert wird.

Der TTC Ketsch II bestreitet heute bei der TTG Walldorf (20 Uhr) bereits sein vorletztes Vorrundenspiel. Beide Teams liegen im Mittelfeld. „In dieser Begegnung ist alles möglich, wir sind gespannt, mit welchen Spielerinnen Walldorf antreten wird“, meinte Christine Klumb. mra

