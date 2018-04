Anzeige

Hockenheim will an die Spitze

Nun ist der Titelkampf in der Verbandsklasse Nord der Männer noch einmal spannend geworden. Aber der TTC Hockenheim hat es trotz der Heimniederlage gegen Mosbach/Waldstadt selbst in der Hand. Mit zwei Siegen beim TTV Mühlhausen II (morgen, 10 Uhr) und am folgenden Samstag bei BJC Buchen könnten Daniel Dörsam und Co. die Meisterschaft und den Durchmarsch in die Verbandsliga feiern. Noch führt der TTV Heidelberg die Tabelle an, nach Minuspunkten gleichauf mit dem TTC, dessen Spielverhältnis deutlich besser ist. Mit einem Sieg würde Hockenheim die Spitze übernehmen. „Wir werden voll konzentriert in dieses Spiel gehen“, kündigte Stefan Trotter an. mra

