Tim Heene schießt den FVB II mit drei Toren an die Spitze

In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, untermauerte der FV Brühl II gegen den TSV Neckarau II seine Ambitionen und bleibt weiter ohne Punktverlust.

FV Brühl II – TSV Neckarau II 5:2 (4:1)

Der FVB II bleibt weiter in der Erfolgsspur. Die Elf von Trainer Michael Eisenhauer erzielte erneut fünf Treffer, maßgeblichen Anteil hatte Tim Heene mit einem Hattrick. In der zwölften Minute war er das erste Mal zur Stelle und zog im Strafraum sofort zum 1:0 ab. Nach einem Eckstoß von Enes Sen stieg Heene am höchsten und erzielte mit einem wuchtigen Kopfball das 2:0 (22.). Neckarau konnte zwar nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte durch Marc Walker auf 2:1 verkürzen (24.), aber nachdem sich Mario Tessitore im Strafraum durchgesetzt hatte, nutzte Heene seine Vorarbeit mit seinem dritten Treffer zum 3:1 (30.). Noch vor dem Halbzeitpfiff trug sich auch Tessitore das erste Mal in der Torschützenliste zum 4:1 ein, jetzt war Heene der Vorlagengeber (44.). Nach 58 Minuten traf er ein zweites Mal, nach einem langen Ball von Christian Distelrath aus der eigenen Hälfte überlistete Tessitore den TSV Keeper Vincent Mayer mit einem Heber. Nach einer gelb-roten Karte gegen Heene (80.), traf Walker kurz vor Schluss noch zum 5:2-Endstand. vm

FK Bosna Mannheim – Olympia Neulußheim 1:4 (1:2)

Der FK Bosna Mannheim tat sich sichtlich schwer gegen den dominant auftretenden SC Olympia Neulußheim und verlor am Ende verdient. Bosna konnte zwar über weite Strecken mithalten, zeigte sich aber erneut schwach im Abschluss und machte sich durch individuelle Fehler das Leben schwer.

SV 98/07 Seckenheim – Spvgg Ketsch II 1:3 (1:1)

Die 06er waren die feldüberlegene Mannschaft, verpassten es aber mehrmals, die Führung zu erzielen und wurden dann durch einen Konter und dem Tor von Fatih Ibis eiskalt erwischt. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte der Heimkeeper den Schuss von Michael Wendel nicht festhalten, so dass Atiya Djobo zum Ausgleich abstaubte. Nach einem Eckballl war dann Kevin Klebert zur Stelle und erzielte per Kopf die Ketscher Führung. Als Dennis Bauer einen Querpass zum 1:3 über die Linie drückte, war die Messe gelesen. Michael Wendel sorgte mit seinem verwandelten Foulelfmter dann für die endgültige Entscheidung. Am Ende hätten die Ketscher das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können, gaben sich dann aber mit dem klaren Resultat zufrieden.

Badenia Hirschacker – SC Pfingstberg 1:4 (0:2)

Hirschacker zeigte sich gegenüber dem 0:6 der Vorwoche nicht verbessert und bot eine desolate Mannschaftsleistung. Die Hirsche kamen nie ins Spiel und nahmen den Kampf nicht an. In der 24. Minute erzielte Marcel Ghirastau per Freistoß die Gästeführung, vorausgegangen war ein Ballverlust im Mittelfeld des FC. Jakob Kappler profitierte in der 37. Minute vom passiven Abwehrverhalten der Hausherren und traf zum 0:2. Ein Lebenszeichen des FC Badenia kurz vor der Pause, als Pascal Roth per Freistoß die Latte traf (45.). In der 70. Minute vernaschte Pfingstbergs Routinier Ghirastau zwei Spieler an der Mittellinie und steckt auf Johannes Rohr durch, der mit dem 0:3 die Vorentscheidung markierte. Der eingewechselte Marco Obeldobel verkürzte nach dem besten Angriff der Gastgeber auf 1:3 (79.). Per Konter stellte Ghirastau den Endstand von 1:4 her (88.).

Türkspor Mannheim II – SG Oftersheim 3:1 (1:1)

Der FC Türkspor Mannheim II startete verhalten in die Partie gegen die SG Oftersheim. Die SGO zeigte ansehnlichen Kombinationsfußball und ging verdient in Führung. Im Anschluss an den Ausgleich drehte Türkspor sichtlich auf, wurde torgefährlicher und zwang abschlussschwache Oftersheimer zu Fehlern.

FC Vikt. Neckarhausen – SV Altlußheim 7:0 (3:0)

In einer einseitigen Partie feierte der FC Viktoria Neckarhausen mithilfe des Dreifachtorschützen Fuchs gegen hoffnungslos unterlegene Altlußheimer den ersten Sieg der Saison.

Turanspor Mannheim – SV Rohrhof 2:5 (1:0)

In der ersten Hälfte zeigten sich die ersatzgeschwächten Rohrhofer noch etwas nervös und so ging es mit einem 1:0-Rückstand, erzielt von Tabarak Mansi (22.), in die Pause. Die Personaldecke war so dünn, dass sich Trainer Daniel Katsch nach 20 Minuten selbst einwechseln musste. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein anderes Bild. Direkt nach Wiederanpfiff traf der wiedererstarkte Torjäger Daniele Parisi zum Ausgleich (47.) und markierte in der 67. Minute auch die Führung für Rohrhof. Nick Bauer (76.) und Parisi per Doppelschlag (84., 90.+1, Foulelfmeter) erhöhten dann auf 1:5. Turanspor gelang lediglich durch Hakan Cakmak (90.+3) noch die Ergebniskorrektur auf 2:5 in der Nachspielzeit. wy/zg

