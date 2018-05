Anzeige

Trotz einer frühen Führung musste der FV Brühl in der ersten Hälfte einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Die Elf von Trainer Volker Zimmermann fing sich aber wieder und gewann am Ende beim gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga kämpfenden TSV Michelfeld deutlich mit 6:3.

Schon in der achten Minute schlug der Ball das erste Mal im Kasten der Gastgeber ein. Der mitaufgerückte Vorstopper Jens Heuberger kam nach einem Eckstoß an der Strafraumgrenze an den Ball und zog zur 0:1-Führung für den FVB ab. Wer jetzt gedacht hatte, der FV Brühl befindet sich frühzeitig auf der Siegesstraße, sah sich getäuscht. Nur fünf Minuten später tauchte TSV- Stürmer Massimo Di Mauro das erste Mal im Brühler Strafraum auf und vollstreckte zum 1:1 (13.). Bereits in der 16. Minute stellte er seine Torgefährlichkeit erneut unter Beweis und traf zur 2:1-Führung für den TSV. Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Nach Vorarbeit von Antonio Della Rocca erzielte Corin Bechtel das 3:1 (30.).

FVB: Albrecht – Schulze, Heene, Heuberger, Lehr, Gabauer, ... FVB: Albrecht – Schulze, Heene, Heuberger, Lehr, Gabauer, Hoffmann, Böckli, Szarka (57. Geist), Greulich, Morscheid (57. Keklik) Torfolge: 0:1 Heuberger (8.), 1:1/ 2:1 Di Mauro ( 13./16.), 3:1 Bechtel (30.), 3:2 Greulich (38.), 3:3/3:4 Heene (39./52.), 3:5 Keklik (64.), 3:6 Heene (72.) Beste Spieler: Di Mauro – Heene, Greulich, Gabauer.

Der FVB ließ sich aber trotz sommerlicher Temperaturen nicht hängen und schlug noch in der ersten Hälfte zurück. Landesliga-Toptorjäger Patrick Greulich erzielte aus spitzem Winkel den 3:2-Anschlusstreffer (38.). Brühl setzte weiter nach und glich eine Minute später sogar aus. Tim Hoffmanns präzise Flanke aus vollem Lauf vollstreckte der im Sturm aufgebotenen Tim Heene zum 3:3 (39.).