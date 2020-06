Tipps fürs Training mit Corona-Auflagen

Knapp 300 Trainer verfolgten das Live-Webinar auf dem Youtube-Account des Badischen Fußballverbandes (BFV) , in dem die Referenten Informationen rund um den Wiedereinstieg in das Fußballtraining gaben. In den rund 90 Minuten verdeutlichte zunächst Tim Schmeckenbecher, Abteilungsleiter Qualifizierung, die Vorgaben der Corona-Verordnung und vor allem, wie sie im Verein umgesetzt werden können. Über die Chatfunktion konnten die Zuschauer jederzeit Fragen stellen. Die wichtigsten Antworten sind auf der Webseite www.badfv.de/coronavirus in den FAQs zusammengestellt. Dort finden Interessierte auch die Präsentation sowie den Link zum Video.

Schon am Donnerstag, 4. Juni , ab 18.30 Uhr geht es mit dem zweiten Teil weiter. Dann stellen die BFV-Trainer konkrete Übungen vor, die unter den ab 2. Juni neu geltenden Corona-Auflagen möglich sind. Die Teilnahme ist erneut kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

Info: Der Stream ist über den Link https://youtu.be/i_73oz1sHUk zu erreichen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020