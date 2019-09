Tiryaki macht alles klar

Erster Auswärtserfolg für den FV Brühl: Die Elf von Trainer Volker Zimmermann setzte sich in der Fußball-Landesliga mit 2:0 bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal durch.

In der 6. Minute hatte Roman Gabauer die erste Möglichkeit für den FVB, Keeper Björn Lohmann wehrte seinen Schuss ab, die anschließende Ecke bescherte dem FVB allerdings die Führung. Der mitaufgerückte Manndecker Jens Heuberger köpfte zum 0:1 ein (6.). In der Folgezeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In der 20. Minute brachte ein Eckstoß für die Gastgeber höchste Gefahr in den Brühler Strafraum. Schlussmann Deniz Tanyeri musste Kopf und Kragen riskieren, um den Ausgleich zu verhindern (20.). Auf der Gegenseite verpasste Hasan Tiryaki einen Querpass von Yusuf Demirci nur knapp, das war die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte.

Brühls Tim Diederichs hatte nach einer Flanke von Alexander Knöbl die Möglichkeit, per Kopf einzunetzen, verfehlte das Gehäuse allerdings aus kurzer Distanz (49.). Auch in der 58. Minute hatte der FVB kein Glück, Tiryaki zirkelte einen Freistoß an die Querlatte, Knöbl nutzte den Abpraller zum vermeintlichen 0:2. Der Treffer fand aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung (58.). Zwei Minuten später funktionierte es dann doch, Tiryaki netzte nach Vorarbeit von Aron Späth zum 0:2 ein (60.).

Weitere Chancen vergeben

Nach einem Fehlpass bot sich Tim Hoffmann die große Möglichkeit zu erhöhen, Torwart Lohmann verhinderte einen weiteren Brühler Treffer (70.). Auch ein Konter über Hoffmann und Markus Schulze brachte kein weiteres Tor (90.+2). „Auch wenn die Partie ausgeglichen war, haben wir uns den Sieg verdient. Wir hatten zum Schluss noch etliche Chancen und nicht mehr viel zugelassen“, meinte Brühls Trainer Volker Zimmermann. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019