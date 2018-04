Anzeige

Es werden spannende Wochen für die Frauen des TTC Ketsch. Am Samstag findet in Großsachsen das Finalturnier um den Tischtennis-Verbandspokal statt, am 6. Mai ist das Relegationsspiel zur Oberliga beim TTC Singen – der dritte Aufstiegsaspirant TTC Frickenhausen II hat verzichtet – und im Falle des Pokalsieges würde Ketsch vom 10. bis 13. Mai in Baiersbronn an den deutschen Pokalmeisterschaften für Verbandsklassen teilnehmen.

Das Nahziel ist die Titelverteidigung im Verbandspokal. Angesichts der Gegner TTG Neckarbischofsheim und TTV Ettlingen ist der Badenliga-Vizemeister Favorit im Damen-A-Pokal. Jasmina Simon, Melanie Berger und Jessica Reinbold werden zum Einsatz kommen. „Badenliga-Aufsteiger TTV Ettlingen wird voraussichtlich der härteste Gegner, denn mit Kiara Maurer und Regina Hain verfügen die Nummer eins und zwei über Badenliga-Erfahrung aus Büchig“, sagte Jessica Reinbold.

„B-Pokal fast stärker besetzt“

Auch die zweite Damenmannschaft des TTC Ketsch hat den Sprung ins Pokalfinale geschafft. Bei den Damen-B sind TTC Zaisenhausen, TSV Neunstetten und TTC Karlsruhe-Neureut die Gegner. Neureut ist mit Rose Diebold und Edit Urban haushoher Favorit. „Da ist der B-Pokal ja fast stärker besetzt als der A-Pokal“, meinte Sina Burkhardt.