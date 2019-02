Titel ist wohl abgehakt

Beim Kampf um die vorderen Plätze in der Handball-Verbandsliga leistete sich der TV Eppelheim gegen die abstiegsbedrohte HSG Ettlingen/Bruchhausen beim 26:26 (16:14) einen Punktverlust, der wohl auch gezeigt hat, dass es am Ende nicht ganz für die Spitze reichen wird. Aus eigener Kraft ist die Meisterschaft nun jedenfalls nicht mehr möglich.

Der Gastgeber, der schon das Vorspiel gewonnen hatte, begann ohne Respekt vor dem Tabellenführer und ging gleich in Führung, was offensichtlich so viel Auftrieb gab, dass der TVE ständig einem Rückstand hinterherlief. Erst nach einer Viertelstunde gelang Mirko Hess die erstmalige Führung für die Hausherren (8:7), doch die war bald wieder hinfällig. In den letzten Minuten schien sich dann aber eine Wende zum Guten für die Hausherren anzubahnen (16:13), aber ein Siebenmeter mit sich anschließender Zeitstrafe verhieß wenig Gutes für den Beginn der zweiten Hälfte.

Enttäuschte Gäste

Und so kam es, drei Tore in Folge und die Gäste führten wieder (16:17). Doch nun folgte die beste Phase des TVE, die Angriffe wurden ohne Ballverluste oder Fehlwürfe abgeschlossen, es prangte ein 24:20 (49.) auf der Anzeigetafel, aber wer sich schon auf der Siegerstraße wähnte, musste enttäuscht feststellen, dass die Gäste erneut alle Kräfte mobilisierten und begünstigt durch zahlreiche Zeitstrafen der Eppelheimer noch einmal zu Ausgleich und Führung (24:25) kamen. Zwar gelang es Hess und Sebastian Scheffzek, die Hausherren wieder in Front zu bringen, doch verdaddelten sie nach dem erneuten Ausgleich mehrmals den Ball, so dass sie sich enttäuscht mit dem Punktverlust zufrieden geben mussten.

„Eigentlich stand unsere Deckung nicht schlecht, aber irgendwie fassten wir unglückliche Tore“, meinte Coach Sebastian Dürr, „da war viel Pech dabei, es fehlte aber lange Zeit auch die letzte Konsequenz.“ Ähnlich sah es sein Mit-Trainer Robin Erb: „Trotz einer Abschlussquote von über 54 Prozent kann ich nicht mit dem Angriff zufrieden sein, in kritischen Phasen machen wir zu viele Fehler, da waren wir schon abgebrühter.“

TVE: Brendel, Kriechbaum; Sauer, Späth, Stotz (1/1), Föhr (5/2), Huckele (1), Hofmann (1), Scheffzek (4), März (2), Hess (6), Geier (2), Stroh (4), Sommer. we

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.02.2019