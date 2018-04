Titel und Abstieg: alles möglich

Anzeige

Noch fünf Spieltage sind in der 3. Handball-Liga zu absolvieren. Während in anderen Staffeln so manche Verhältnisse bereits geklärt sind, ist im Süden einmal mehr alles offen. Aber nun nahen die Wochen der Entscheidung: An der Tabellenspitze dürfen sich vier, fünf Teams mit 33 bis 30 Punkten realistische Hoffnungen auf den Titel machen. Doch selbst die nachfolgenden Mannschaften bis zum elften Platz sind rechnerisch noch nicht ganz aus dem Rennen.

Restprogramm Titelkandidaten

1. Kornwestheim (33): Haßloch (H), Neuhausen/Filder (A), Fürstenfeldbruck (H), Pfullingen (H), Oppenweiler/Backnang (A).

2. Rhein-Neckar-Löwen II (32): Dansenberg (A), Pforzheim (H), Nußloch (A), Horkheim (A), Oftersheim/Schwetzingen (H)