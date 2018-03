Anzeige

Die Entscheidung über die deutsche Meisterschaft der Sportkeglerinnen wird am Sonntag, 18. März, im direkten Aufeinandertreffen der beiden führenden Bundesligateams entschieden. Nach dem 2903:2674 gegen Absteiger KSC Frammersbach führt die SG BW/GH Plankstadt nach dem drittletzten Spieltag weiter mit vier Punkten Vorsprung vor den KF Obernburg. Der Verfolger siegte nach hohem Rückstand noch 2652:2584 gegen SKC Monsheim.

Die Plankstadterinnen können den Titel-Hattrick also vor eigenem Publikum klar machen. Sollten sie verlieren, müssten sie am letzten Spieltag in Leimen gewinnen, um ein Entscheidungsspiel zu vermeiden. Leimen ließ am Sonntag mit einem 2994:2727 gegen Mörfelden stark aufhorchen, denn noch nie ist ein Team außer Plankstadt der 3000er-Marke so nahe gekommen. Obernburg hat am letzten Spieltag ein leichtes Heimspiel gegen Germania Karlsruhe.

Deininger überzeugt

In der Partie gegen Frammersbach lief bei Plankstadt längst nicht alles rund, dennoch stand ein gutes Teamergebnis zu Buche. Petra Deininger ersetzte Marion Glück und überzeugte vollends. Mit 503 Kegeln war sie Tagesbeste und war vor allem in die Vollen stark (189). „Es war heute nicht gerade unser bester Tag“, kommentierte Marion Glück. Einige Spielerinnen waren noch durch Infekte geschwächt, „das soll aber kein Ansatz für eine Erklärung der schwachen Heimleistung sein“, meinte die Sportwartin. Wobei fast alle Bundesligateams froh wären, wenn sie nur in die Nähe von 2900 Kegeln kämen. Stefanie Blach verfehlte einen Fünfhunderter nur knapp. Bei den Gästen erzielte Cecille Väthjunker mit 494 das beste Ergebnis.