Titel zum Greifen nah

Dann verlor Walzbachtal einen wichtigen Baustein: Christopher Schäfer wurde wenige Sekunden, nachdem er den Anschlusstreffer zum 20:19 markiert hatte, für den Versuch, den schnellen Gegenzug Plankstadts zu unterbinden, von den Schiedsrichtern mit Rot vom Platz geschickt (38.) – ein möglicher Knackpunkt in der Partie.

Spätes Aufbäumen der Gäste

Jedenfalls gelang es den Gastgebern nun, den Abstand relativ konstant bei drei Toren zu halten. Daran änderte auch eine Auszeit von HSG-Trainer Atalay Öztürk und eine erneute Dezimierung nach Zeitstrafe gegen Nico Schöffel nichts. Vier Minuten vor Schluss erhöhten Dominic Stadler und Julian Maier sogar auf fünf Treffer Differenz. Alles deutete nun auf einen souveränen Erfolg des Tabellenführers hin. Doch Walzbachtal bäumte sich nochmals auf. Spätestens, als Fabian Goppelsröder zum 30:28 traf und Plankstadts Timm Kemptner die Rote Karte sah, war die HSG wieder voll im Geschäft. Doch Plankstadt bewahrte Ruhe, drei Tore in Folge besiegelten den Heimsieg.

Durch die Roter Niederlage gegen Eppelheim am Vortag (wir berichteten) beträgt der Vorsprung auf den neuen Zweiten Dossenheim nun drei Punkte. Dementsprechend kann die Meisterschaft schon am Sonntag in Dossenheim perfekt gemacht werden. Ein Unentschieden würde bereits genügen.

TSG E: Treiber, Bodenseh; T. Pristl (3), Maier (6), Skasik, Koffeman (3/1), Großhans (5), A. Schöffel (4), Mag. Verclas, Stadler (4), Denne (6/2), Kemptner (2), N. Schöffel. nt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018