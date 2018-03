Titelhattrick ganz nah

Anzeige

Grau ist alle Theorie, doch sie besagt zumindest, dass der deutsche Frauenmeister SG BW/GH Plankstadt schon am Sonntag seinen deutschen Meistertitel verteidigen kann. Voraussetzung ist ein Heimsieg am drittletzten Spieltag gegen den Tabellenletzten KSC Frammersbach (Spielbeginn 14 Uhr, Mehrzweckhalle) und eine Heimniederlage der KF Obernburg gegen den SKC Monsheim. Letzteres ist aber wenig wahrscheinlich, so dass die Titelentscheidung mit ziemlicher Sicherheit am 18. März beim direkten Duell Plankstadt gegen Obernburg fallen wird.

Frammersbach ist bereits abgestiegen und hat nur einen Auswärtsschnitt von 2622 Kegeln. Ein Sieg in der Fremde gelang noch gar nicht. Auch wenn die beiden Teams befreundet sind – in Frammersbach gelang Plankstadt vor zwei Jahren der erste Titelgewinn – wird es keine Geschenke geben, zumindest nicht in Form von Punkten, wie Yvonne Schränkler klarstellt. „Wir wollen natürlich nicht zulassen, dass sie bei uns die ersten Auswärtspunkte holen“, sagte sie.

Zwar ist im Sport alles möglich, doch ein Frammersbacher Sieg in Plankstadt ist nahezu unvorstellbar. „Gerade solche Spiele wie Erster gegen Letzter darf man nicht unterschätzen“, meint Schränkler zwar, aber das muss man bei so einer Konstellation wohl so sagen. „Ich hoffe auf viele Zuschauer“, setzt sie auf den Heimvorteil und dass das Team den vorletzten Schritt Richtung deutsche Meisterschaft macht.