Titelkampf in Eppelheim

Morgen Abend kommt es zum ultimativen Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga, das schon mehr als nur vorentscheidenden Charakter auf die Titelvergabe haben könnte. Dabei hat sich nach dem letzten Spieltag die Ausgangslage zugunsten des Gastgebers TV Eppelheim verbessert. Denn die SG Leutershausen II, vormals mit einem Minuszähler weniger belastet, leistete sich bei der TGS Pforzheim II, ihrerseits drittplatziert, einen kolossalen Totalausfall, einen kompletten „Blackout“ (Team-Manager Jürgen Fitzer) der in einer 26:28-Niederlage gipfelte.

Dabei hatte die SGL schon 22:11 und 24:14 (47.) geführt, dann folgte in den nächsten elf Minuten ein 13:0-Lauf der Goldstädter, was auf dieser Ebene wohl nicht ganz alltäglich sein dürfte. In einem Fall benötigte die TGS für sechs ihrer Treffer am Fließband nicht einmal 150 Sekunden. Der TVE seinerseits gewann zwar nicht gerade souverän (19:18), behielt aber im Wieblinger Derby beide Punkte für sich. Siegt Eppelheim nun, kann Leutershausen aus eigener Kraft nicht mehr vorbeiziehen. Allerdings liegen auf dem Restprogramm von fünf Partien noch einige Stolpersteine herum: Dossenheim (A), Pforzheim II (H), Eggenstein (H), Walzbachtal (A) und Handschuhsheim (H). mj

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019