Manchmal lässt einen zwar die Erinnerung im Stich, aber keiner, weder Spieler noch Trainer, kann sich an einen Erfolg des TV Eppelheim in der Parkringhalle von Rot in den vergangenen Jahren erinnern, immer fuhr man von dort mit leeren Händen nach Hause, und so war es auch diesmal wieder zu erwarteten, nachdem Rot schon das Vorspiel in Eppelheim knapp gewonnen hatte. Doch dieses Mal gelang ein 22:19 (8:12)A-uswärtssieg, den man durchaus als kleine Sensation bezeichnen kann, wenn man die Ausgangslage im Blick hat: Rot hatte noch Chancen auf die Meisterschaft, der TVE spielte um die „goldene Ananas“, im oberen Mittelfeld der Tabelle liegend.

„Aber wir fahren doch nicht hierher, um uns abschlachten zu lassen“, gab Sebastian Scheffzek, der später zum besten Feldtorschützen avancieren sollte, die Parole aus, und so zeigte die Truppe von Anfang an ein couragiertes Angriffsspiel. Beim 19:20 drei Minuten vor Spielende nahm Trainer Robin Erb seine Auszeit, schwor seine Mannen noch einmal darauf ein, das Letzte aus sich herauszuholen und hatte Erfolg. Sebastian Scheffzek traf einmal mehr, die Roter schwächten sich in der Folge durch Undiszipliniertheiten und Dominik Sommer setzte den Schlusspunkt.

„Drei Wochen lang haben wir gegen eine offensive Abwehr trainiert, das hat sich heute ausgezahlt. Gerade unsere Kreisläufer haben das super gemacht und jede Menge Siebenmeter herausgeholt“, jubelte Co-Trainer Sebastian Dürr begeistert. „Aber was unsere Abwehr mit Alexander Huckele im Mittelblock und Dane Späth auf der Spitze geleistet haben, war erste Sahne und der Schlüssel zum Erfolg“, ergänzte ein strahlender Robin Erb.