Tobias Kamke ebnet den Weg für Grün-Weiss

Als Tobias Kamke seinen vierten Matchball im Einzel gegen Peter Gojowczyk verwandelt hatte, feierten ihn seine Grün-Weiss-Teamkollegen ausgelassen auf der Tribüne des Centre Courts. Sie umarmten ihn, klatschten ab. Kamkes Coup im Duell mit dem Münchner Davis-Cup-Spieler, der im Vorjahr noch zum Mannheimer Meisterteam gehörte, war für den ersatzgeschwächten Titelverteidiger der Schlüssel zum 4:2-Erfolg über den starken Bundesliga-Aufsteiger TC Großhesselohe München.

6:4, 1:6, 14:12 hieß es am Ende für Kamke, der im spannenden Match-Tiebreak die besseren Nerven hatte und Mannheim die mental wichtige 3:1-Führung nach den Einzeln sicherte. „Es war natürlich ein besonderes Match durch die gemeinsam gewonnene Meisterschaft, außerdem hatten wir noch nie in einem offiziellen Match gegeneinander gespielt“, erklärte der Hamburger freudestrahlend. „Ich habe das aber ganz gut ausblenden können.“

Für den 33-jährigen Tennis-Profi läuft es nach Verletzungsproblemen wieder rund. Beim Challenger Turnier in Braunschweig schaffte es der gebürtige Lübecker, der durch eine Entzündung in der Hüfte in der Weltrangliste bis auf Platz 266 abrutschte und seit Juni wieder schmerzfrei ist, am Samstag bis ins Finale. Dort stoppte ihn der Brasilianer Thiago Monteiro zwar mit 6:7, 1:6 – doch Kamkes Selbstvertrauen bekam durch die erfolgreiche Woche einen Schub, der ihm jetzt auch in der Bundesliga gegen den favorisierten Weltranglisten-121. Gojowczyk die nötige Energie gab.

„Zwischendurch hat mir die Frische ein bisschen gefehlt, ich war von den sechs Spielen in Braunschweig müde. Da muss man sich selbst einen Tritt geben, dann geht das“, beschrieb Kamke sein Einzel. Im zweiten Durchgang riskierte „Gojo“ mehr – und setzte sich glatt durch. „Peter kann unglaublich gut spielen, das hat er in unserem Meisterjahr bewiesen“, sagte Kamke, der sich aber wieder zurückkämpfte und im Match-Tiebreak das bessere Ende für sich hatte.

Pedro Martinez und Andreas Beck brachten den dritten 4:2-Sieg im dritten Saison-Spiel schließlich im Doppel ins Ziel. jb

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019