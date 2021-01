Tobias Lacher: Es ist eine Trendwende da

Eppelheim gilt als die Wiege der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU), in einem Hinterzimmer der Classic Arena wurde die Gründung der DCU 2012 vorbereitet. Damit einher ging die Spaltung im deutschen Classic-Kegelsport. Doch seitdem haben sich die Zeiten geändert. Die Entwicklung der DCU ist nicht vorangeschritten, immer mehr Kegler, die 200-Wurf-Verfechter waren, drängt es zur 120-Wurf-Variante. Die DCU-Bundesliga hat in den vergangenen Jahren Wolfsburg, München, Mörfelden und Plankstadt verloren, die Attraktivität ist massiv gesunken. „Es ist eine Trendwende da“, sagt Tobias Lacher vom deutschen 200-Wurf-Meister Vollkugelclub Eppelheim.

„Ich sage Chapeau, was die DCU in den ersten Jahren beschlossen und geleistet hat, aber in den letzten Jahren kam da nichts mehr“, kritisiert Lacher. Deshalb wird der VKC Eppelheim künftig zweigleisig fahren. „Wir werden eine Mannschaft im NBKV melden“, kündigte Lacher an. Der Nordbadische Bowling- und Keglerverband mit seinem Präsidenten Harald Seitz – er ist auch Sportdirektor im DKBC – organisiert gemeinsam mit Rheinland-Pfalz einen Ligenbetrieb über 120 Wurf mit Wertungssystem.

Wertungssystem interessant

Am Wertungssystem mit Satz- und Mannschaftspunkten schieden sich bisher immer die Geister. Die Traditionalisten wollten nicht akzeptieren, dass nicht das Team mit den meisten umgeworfenen Kegeln zwingend ein Spiel gewinnt. „Aber was diese Variante interessant macht, ist eben das Wertungssystem“, so Tobias Lacher. Diese werde schließlich in allen Nationen gespielt und eben auch bei internationalen Wettbewerben. Der Wunsch danach ist gerade bei jüngeren Keglern stetig gewachsen. Auch Frei Holz Plankstadt, der Stolze Kranz Walldorf, Kronau oder auch Aschaffenburg haben mittlerweile 120-Wurf-Teams. „Um eines klarzustellen, wir wollen auch weiter um den Titel in der DCU mitspielen, aber wir möchten auch mit dem 120-Wurf-Team aufsteigen.“

Noch steht nicht fest, wie viele Mannschaften für die Rheinland-Pfalz-Liga melden werden. Die bestplatzierte Mannschaft aus Baden kann jedenfalls in die 2. Bundesliga hoch. Sollte es noch eine Liga unter der Regionalliga geben, müssten die Eppelheimer in der unteren Spielklasse anfangen. Personell wird es einen regen Austausch zwischen beiden Mannschaften geben, ohne Rücksichtnahme auf den immer wieder geäußerten Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung.

Wenig Verständnis für Verbände

Lacher gehört zu den Aktiven, die beide Systeme mögen. „Ich bin froh, dass es die 200 Wurf gibt, ich spiele beides gerne.“ Die Eppelheimer wollen sich einfach mal anschauen, wie es ist. Die Youngster wie Adrian Rupp und Hendrik Erni möchten ebenfalls beides spielen. „Wie es dann in zwei Jahren bei uns aussieht, wird man sehen“, sagte Lacher. Für die „verfeindeten“ Verhältnisse zwischen den beiden Verbänden DCU und DKBC hat er wenig Verständnis. „Erwachsene Leute müssen sich doch an einen Tisch setzen können, wir brauchen jeden Kegler“, sagte der Eppelheimer. Beim VKC gab es eine demokratische Abstimmung, dabei gab es keine Nein-Stimme gegen 120 Wurf.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.01.2021