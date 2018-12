Tobias Lacher gewinnt Wette mit Nico Botz

Ohne große Mühe hat der VKC Eppelheim die zweite Runde um den DCU-Pokal erreicht. In Neulußheim gewann der Bundesliga-Tabellenführer seine Vorrundengruppe vor Pokalfinalist KV Grünstadt und Gastgeber SG GW/VK Neulußheim. Die SG Sachsenhausen wurde Letzter.

Dabei hatte es für den Favoriten schlecht angefangen. Jürgen Cartharius war nicht gut in Form, so dass der VKC nach dem ersten Starter der vier Teams Letzter war. „Da haben wir ein bisschen gezittert“, gab Schlussspieler Tobias Lacher zu. Doch Lars Ebert machte seine Sache gut, und die führenden Grünstädter blieben in Reichweite. Auch Sebastian Rupp – der VKC spielt im Pokal ohne Marlo Bühler und Daniel Aubelj – kegelte recht gut. Lacher nahm sich dann vor, die Grünstädter noch zu überholen, und das gelang auch. Mit Bahnen von 250 und 260 Kegeln wurde er Tagesbester. „Ich habe mir den 500er zugetraut, schließlich trainiere ich ab und zu dort“, meinte Lacher.

Er hatte mit dem früheren Eppelheimer Nico Botz sogar eine Wette laufen. Demnach hätte Lacher ein Jahr lang für Neulußheim gespielt, wenn Botz ihn geschlagen hätte. Botz zeigte mit 466 Kegeln zwar eine gute Leistung, sie reichte aber nicht, so dass er nun ein Jahr lang Lachers Auto waschen muss. Und der Topspieler bleibt dem deutschen Meister Eppelheim erhalten. „Über 100 Wurf können sich Außenseiter eine Chance ausrechnen, über 200 eher nicht“, meinte Lacher.

Neulußheim büßte seine Chancen aufs Weiterkommen durch die schwache Vorstellung von Achim Keilbach ein, der nur 394 Kegel umwarf.

Auch Plankstadt weiter

In der nächsten Runde steht auch die SG KC 80 Kurpfalz/Neckarschleimer/Plankstadt, die sich in heimischer Halle hinter dem VfB Eintracht Fraureuth aus Sachsen als Zweiter mit sieben Kegeln Vorsprung vor SV Ludwigshafen durchsetzte. mra

