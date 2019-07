Tokio-Ticket im Blick

Die Frauenhandball-Nationalmannschaft der USA kommt am Mittwoch, 17. Juli, in die Neurotthalle Ketsch. Um 20 Uhr bestreitet das Team ein Testspiel gegen die Drittligamannschaft der TSG, die Juniorbären. Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in der peruanischen Hauptstadt Lima die 18. Panamerikanischen Spiele statt. In 22 Disziplinen dienen sie als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dazu gehören auch die Handballturniere der Frauen, bei denen sich das Team USA das Ticket für Tokio sichern möchte.

Im Zuge einer gewissenhaften Vorbereitung weilt das Team USA zurzeit im Trainingslager in Haßloch. Nach einem Spiel gegen die TSG Eddersheim trifft das Team USA, kurz vor seinem Flug nach Peru auf die Ketscher Juniorbären.

Das Team ist geradezu ein Sinnbild für den Schmelztiegel USA. Die Spielerinnen der Nationalmannschaft sind überall auf der Welt verteilt. Neben drei Spielerinnen aus Deutschland, darunter Sophie Fasold vom TSV Harrislee, kommen die übrigen Akteure aus Israel, Südkorea, Spanien, Frankreich, Dänemark und Argentinien, doch auch vier Spielerinnen, die in den Vereinigte Staaten aktiv sind, runden das „amerikanische Allerlei“ ab. zg

