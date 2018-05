Anzeige

Ihr erster Marathon sollte etwas Besonderes sein. Also startete Claudia Tokouzi von der ASG Tria Hockenheim auf Rhodos, dort, wo die Familie herstammt und die Verwandtschaft wohnt.

Es war für die Jahreszeit ungewöhnlich warm auf der Insel (25 Grad Celsius am Tag) und seit einem Monat gab es keinen Regen. Tokouzi hatte die gewisse Einsteigernervosität vor dem Lauf, die Hitze ließ die Füße brennen, „der Kreislauf war ok, aber irgendwie waren die Götter gegen mich“, haderte die spätere Finalistin bis kurz vor Schluss mit sich. Die letzten fünf Kilometer lief es dann wieder rund, Tokouzi finishte in 5:21 Stunden die 42,195 Kilometer als Sechste ihrer Altersklasse (F40). „Die Medaille mit Apollon, dem Sonnengott, der mich so auf die Probe gestellt hat, die habe ich mir redlich verdient“, sagte sie. cry