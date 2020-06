Tom Jansen verlässt HG Oftersheim/Schwetzingen

Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen hat in dieser Woche das Training wieder aufgenommen (wir berichteten), um sich auf die neue Saison vorzubereiten - wann immer auch sie beginnen wird.Nicht mehr dabei sein wird dann Tom Jansen. Der 20-jährige Linkshänder, der am Donnerstag 22 Jahre alt wurde, hat sich entschlossen, die Herausforderung 2. Bundesliga anzunehmen und wechselt zum Aufsteiger TV Großwallstadt.

Jansen war im Herbst 2017 vom TV Hochdorf zur HG gekommen und entwickelte sich bald zum Torjäger.

TVG-Coach Ralf Bader ist Jansen bereits vor etlichen Jahren aufgefallen, als dieser noch in der A-Jugend spielte und er selbst Trainer des Drittligisten TSV Neuhausen/Filder war. „Ich dachte mir damals, der hat was. Seitdem habe ich Tom immer wieder gesehen. Er hat sich sehr gut weiterentwickelt“, sagte Bader dem Main-Echo.

In der zurückliegenden Drittligasaison hatte Tom Jansen im Hinspiel gegen Großwallstadt vier Tore erzielt - im Rückspiel fehlte er. „Begeistert“ von dem neuen Spieler zeigt sich TV-Geschäftsführer Stefan Wüst. Jansen erinnerten ihn in Tordrang, Bewegungsablauf und Härte gegen sich selbst stark an Nationalspieler Holger Glandorf. Die Erwartungen, dass der 1,99-Meter-Mann beim TV Großwallstadt endlich für die ersehnten sogenannten leichte Tore sorgen kann, sind hoch. Wüst: „Wir sind froh, dass wir mit Tom Jansen jetzt einen richtigen Rückraum-shooter haben.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.06.2020