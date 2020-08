Tondo mit Debüt zufrieden

Mit diesem Einstand kann Giuliano Tondo leben. Der neue Trainer des Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch startete mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den ASC Neuenheim, einen Mitfavoriten um den Aufstieg, in die neue Saison. „Mit etwas Glück wäre sogar mehr möglich gewesen, aber mit der kämpferischen und spielerischen Leistung bin ich zufrieden. Neuenheim ist keine Laufkundschaft und meine Mannschaft hat schon einiges von dem umgesetzt, was wir in der Vorbereitung trainiert haben“, sagte Tondo, der auf Daniel Marzoll (fehlendes Corona-Testergebnis nach Urlaub) und Aiman Kurt (familiäre Gründe) verzichten musste.

Im Spiel hätte es für die Ketscher wohl nicht besser losgehen können, denn Neuzugang Benjamin Marx erzielte nach gerade einmal einer Minute das 1:0. Die Neuenheimer zeigten sich vom frühen Gegentreffer geschockt und fanden nur schwer ins Spiel. Die erste Möglichkeit vereitelte Justin Rehberger, der im letzten Moment mit einer Grätsche das Gegentor verhindern konnte. Der ASC übernahm jetzt das Kommando und erspielte sich weiter Chancen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde lupfte Stefan Berger knapp neben das Gehäuse. Der Druck der Gäste sollte sich aber bald in etwas Zählbares umwandeln: Thorsten Kniehl glich vier Minuten vor der Pause aus.

Während der erste Durchgang aus Ketscher Sicht nach Plan begonnen hatte, traf dies auf den Auftakt in Durchgang Nummer zwei nicht zu, denn die 06er mussten verletzungsbedingt wechseln: Michael Hinzmann musste wegen einer Zerrung raus. Für ihn kam Manuel Merle.

Chancen gab es im weiteren Verlauf auf beiden Seiten. Tore sahen die Zuschauer aber nicht mehr. mjw

