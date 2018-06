Anzeige

Bei gleich zwei Gerätewettkämpfen mussten die HSV-Turnerinnen nochmal so richtig Gas geben, um sich den Klassenerhalt in der Regioliga zu sichern. Beim TV Mosbach waren die Gegner der Hockenhei-merinnen der Ausrichter, die SG Nußloch und der Heidelberger TV.

Das Team mit Aylin Herrmann, Helena Alting, Aleyna Yavuzer, Anera Strauß, Derya Demirag, Jessica Frank und Nathalie Vendur erreichte die meisten Punkte und somit den ersten Platz beim Sprung.

Am Stufenbarren mussten die HSV-Turnerinnen einige Punkte lassen. In der Disziplin, die so manche Wettkämpfe schon entschieden hat – dem Schwebebalken – besiegten sie souverän alle Gegnerinnen. Schließlich erhielten sie beim Bodenturnen, ihrer persönlichen besten Gerätedisziplin, die zweithöchste Gesamtwertung. Die Freude bei der Siegerehrung über den zweiten Platz vor der SG Nußloch und dem Heidelberger TV mit 149,45 Punkten war groß. Die Mannschaft vom TV Mosbach erreichte mit nur 0,05 Punkten mehr den ersten Rang.