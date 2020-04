Topscorer verlässt die Eisbären

Das Stühlerücken beim Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim geht weiter: Nachdem Trainer John Kraiss vor wenigen Tagen seinen Abgang in Richtung Pforzheim erklärt hatte, verlieren die Eisbären in der Sommerpause auch ihren Topscorer. Marco Haas schließt sich studienbedingt dem Ligakonkurrenten EHC Heilbronn an. Der Angreifer wird in Zukunft an der DHBW im Unterland studieren. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte EHC-Vorstand Jörg Metzler die Verpflichtung: „In der kommenden Saison wird Marco für uns spielen.“

Haas trug das Trikot der ersten Mannschaft 37 Mal und kam auf 59 Scorerpunkte. Kraiss hatte seinem Schützling schon nach der vergangenen Saison ein großes Lob ausgesprochen: „Er hat eine Riesensaison gespielt, den nächsten Schritt gemacht und sich toll weiterentwickelt. Ich hoffe, Marco schafft höherklassig den Durchbruch, das Potenzial hat er dafür auf jeden Fall.“ Ein Bekenntnis hatte Haas schon in der Endphase der abgelaufenen Spielzeit vermieden, als er sagte: „Man wird sehen, was passiert.“

Jetzt hat der 19-Jährige Gewissheit: Er wechselt zu einer Topmannschaft der Regionalliga Südwest. Der ECE wird voraussichtlich in den kommenden Tagen einen neuen Trainer und die ersten Neuzugänge vermelden. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020