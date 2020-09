Topstar Taha Akgül bleibt auch an Bord

Knapp zwei Wochen vor Saisonstart vermeldet die RKG Reilingen/Hockenheim vier weitere wichtige Vertragsverlängerungen für die kommende Saison der Ringen-Bundesliga. In enger Zusammenarbeit mit Berater Serdar Topcu konnten die Kaderplaner Heiko Schweikert und Alex Offenloch die vier türkischen Spitzenathleten Ender Coskun, Süleyman Demirci, Hüseyin Gündüz sowie den mehrfachen Welt- und Europameister Taha Akgül (Bild) ür ein weiteres Jahr an die Ringkampfgemeinschaft binden.

Die vier türkischen Nationalringer bringen weitere Qualität und Flexibilität in den Kader der Reilinger und vor allem Akgül bringt als internationaler Superstar wie bereits im Vorjahr eine enorme Strahlkraft mit in die Kurpfalz.

Erster Kampftag am 3. Oktober

Sportvorstand Schweikert ist froh, dass die Verlängerungen noch über die Bühne gehen konnten: „Gerade in der aktuellen Lage mit Corona sind Verpflichtungen von ausländischen Topathleten extrem schwer, da man nicht wissen kann, wie sich Einreisebedingungen ändern und wie sich die generelle Lage entwickelt. Wir sind froh, dass wir die vier Athleten wieder mit Unterstützung von Serdar Topcu für uns gewinnen konnten und freuen uns bereits auf tolle Kämpfe. Natürlich macht es uns auch stolz, dass mit Taha Akgül einer der wohl besten Ringer unserer Zeit wieder für die RKG an den Start geht.“

Ob die türkischen Athleten bereits am ersten Kampftag am Samstag, 3. Oktober, zum Duell der Ringkampfgemeinschaften in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle auf die Matte gehen werden, wird die Aufstellung von Coach Wolfgang Laier zeigen, der nun einige erstklassige Optionen besitzt. hef/Bild Caliskan

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020