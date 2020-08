Toptalent statt Superlative: RKG holt Timurlan Bicekuev

Die Bundesliga der Ringer steht nach langem Hin und Her in den Startlöchern für die Saison 2020 und der letztjährige Aufsteiger RKG Reilingen/Hockenheim wird sich als einziger nordbadischer Club der harten Konkurrenz stellen. Aufgrund der Ausnahmesituation entschied der Deutsche Ringerbund, das Wechselfenster auch im August offen zu lassen, was sich bereits einige Vereine zu Nutzen gemacht haben.

Mit Timurlan Bicekuev kommt ein Athlet für die Klasse bis 66 Kilogramm Freistil, der 2019 zu den talentiertesten Kämpfern der Regionalliga Baden-Württemberg zählte und den Kader von Coach Wolfgang Laier knapp fünf Wochen vor Saisonstart nochmals verstärkt.

Der im russischen Naltschik geborene 22-Jährige kommt vom ASV Ladenburg zur RKG und kann bereits in jungen Jahren einige Erfahrung vorweisen. So wurde er bereits mehrfach Landesmeister in seiner Gewichtsklasse und zeigte sein Potenzial bei der Deutschen Meisterschaft, wo er seinen Kampf um Platz drei unglücklich verlor und Fünfter wurde. Im letzten Jahr verlor er in seiner Gewichtsklasse und in seinem Stil nur einen einzigen Regionalliga- Kampf und empfahl sich so für höhere Aufgaben.

Internationale Erfahrung

Auch auf internationaler Ebene konnte Bicekuev erste Erfahrungen sammeln. Beim Turnier im niederländischen Landgraaf belegte er 2018 den sechsten Platz und im gleichen Jahr schaffte er es beim Internationalen Preis von Baden-Württemberg aufs Treppchen.

Bicekuev besitzt einen deutschen Pass und wird die Ringkampfgemeinschaft nur einen Ringerpunkt kosten. Seine Verpflichtung zeigt, dass die Reilinger auch weiterhin an ihrem Konzept festhalten und junge, deutsche Athleten mit hohem Entwicklungspotenzial in ihr Bundesliga-Team einbinden.

Konkurrenz kauft teuer ein

Kaderplaner Heiko Schweikert zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung, wundert sich gleichzeitig über die Konkurrenz: „Timurlan war im letzten Jahr ein Garant für den Klassenerhalt der Ladenburger. In der Hinrunde hat er in einer starken Gewichtsklasse nur einen Kampf verloren und ist mit 22 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er ist bereit für die Bundesliga und wir freuen uns auf eine weitere Bereicherung unseres Teams. Gerade in diesen finanziell schweren Zeiten wundert es mich, wie einige Vereine aus dem Vollen schöpfen und Topstars wie Frank Stäbler oder Hannes Wagner verpflichten. Natürlich ist es die eigene Angelegenheit der Vereine und die Liga braucht solche Ausnahmeathleten, aber es schürt in meinen Augen Zweifel an der Authentizität der Verantwortlichen, die im gleichen Atemzug zu derartigen Verpflichtungen über fehlende Geldmittel reden.“

Während das Bundesliga-Team der RKG bereits mitten in der Saisonvorbereitung steckt, schließt Schweikert weitere Verpflichtungen nicht aus; „Durch die Situation hat sich der Markt grundlegend verändert und wir werden uns weiter in unserem finanziellen Rahmen umschauen, sehen uns aber nicht in Zugzwang, da der Kader bereits sehr gut dasteht.“ Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, geht die Saison mit dem Heimkampf gegen die RKG Freiburg 2000 los. Corona-bedingt darf die aktuelle Nummer Eins Nordbadens dann nur bis zu 500 Zuschauer in die Reilinger Fritz-Mannherz-Halle einlassen. hef

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.08.2020