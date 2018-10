„Tor“ läuft für England

Mit dem „Mannheim2“-Renntag findet das Finale der Jubiläumssaison am morgigen Samstag ab 10 Uhr auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim statt. Mit dem „B.A.U. Mannheim Steher-Cup“ (mit 25 000 Euro dotiert) wird das höchstdotierte Rennen seit Bestehen des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim ausgetragen. Es handelt sich dabei um ein international ausgeschriebenes Listenrennen. Mit von der Partie werden unter anderem drei englische Starter der Spitzentrainer Mark Johnston und Sir Mark Prescott sein sowie der vierjährige Wallach „Tor“. Auch der Ex-Präsident des Badischen Rennvereins, Peter Gaul, schickt seinen siebenjährigen „Eric“ ins Rennen, der zur absoluten Spitzenklasse der deutschen Galopper gehört.

Auch die anderen Rennen sind top besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung, der auch mitteilt, dass Kinder und Jugendliche ab 13 Uhr freien Eintritt haben und Erwachsene dann nur noch 4 Euro pro Ticket zahlen. Die späten Gäste sehen dann noch vier Galopprennen sowie das zweite Maskottchenrennen.

