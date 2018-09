Torhüter Amann und Gaa im Mittelpunkt

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse B1 trennten sich der FC Badenia Hirschacker und die TSG Eintracht Plankstadt II am Donnerstagabend vor 150 Zuschauern 0:0.

In einem intensiven und temporeichen ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften anfangs. Erste zaghafte Annäherungsversuche in Richtung Badenia-Tor unternahmen Alexander Hüsler, dessen Kopfball nach einer Ecke weit vorbeiging (9.), sowie Yankuba Jammeh mit einem Weitschuss (12.).

Es folgte die beste Phase der Gastgeber, die gegen die hoch pressenden Plankstadter das Mittelfeld schnell überbrückten. Nach einem Freistoß von Stephan Schmidt wurde der Schussversuch von Timo Becker noch im letzten Moment geblockt (19.). Nur eine Minute später kam Antonio Ragusa von der Strafraumlinie zum Abschluss, verzog aber (20.). Die beste Gelegenheit aufseiten des FCB hatte Benjamin Koch, dessen scharfe Hereingabe eine sichere Beute von TSG-Keeper Stefan Gaa wurde (31.). Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte dann der TSG Eintracht II. Der bis dahin schönste Spielzug über Robin Bender und Oliver Eck, der das gute Auge für den mitgelaufenen Adrian Armbruster hatte, wurde jedoch nicht von Erfolg gekrönt (36.). Die letzte Aktion des kurzweiligen ersten Durchgangs vergab Oliver Schölch mit einem Volleyschuss.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich und wog hin und her – eine tolle Begegnung für die zahlreichen Besucher. Immer öfter standen nun die beiden Schlussmänner im Mittelpunkt. Die beste Chance für die Hausherren hatte Enis Ekimci, der nach einer schönen Kombination mit einem klugen Pass in die Tiefe bedient wurde, aber in Schlussmann Gaa seinen Meister fand (58.). Auf der Gegenseite war es Fuat Karayalcin, der freistehend vor Lars Amann nicht zum Torerfolg kam (73.).

„Ich bin sehr zufrieden. Nach der Klatsche von Hockenheim haben wir gezeigt, dass wir nur ausgerutscht sind und definitiv oben dazugehören“, so Hirschackers Coach Dennis Hardung. Auch Plankstadts Trainer Heinz Beneke konnte sich nach dem Topspiel mit dem Remis anfreunden: „Wir waren konditionell stärker, aber ein Unentschieden gegen eine erste Mannschaft ist okay.“ wy

