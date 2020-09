Torhüter trotz Verletzung als Garanten

Nach einer etwas holprigen Vorbereitung war man im Lager des Handball-Badenliga-Aufsteigers TV Eppelheim schon etwas skeptisch, wie der Start in die neue Saison unter Corona-Bedingungen ausfallen könnte, zumal man es gleich mit einem etablierten Gegner, der HSG Wiesloch, zu tun bekam. Aber als nach dem Abpfiff ein 22:19 (12:12)-Erfolg auf der Anzeigetafel prangte, waren Erleichterung und Stolz ganz großgeschrieben.

Schlüssel zum Eppelheimer Erfolg war eindeutig die große kämpferische Leistung der Abwehr, was auch Co-Trainer Sebastian Dürr mit Genugtuung feststellte: „Jeder kämpfte für den andern mit, was durchkam, wurde oft die Beute der Goalies. Eine unglaubliche Mannschaftsleistung.“ Und auch Robin Erb bekam das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht: „Einzig die Chancenverwertung könnte man heute monieren, aber Sieg ist Sieg.“

Scheffzek nicht dabei

Den ersten Dämpfer hatte die Truppe von Erb und Dürr schon vor dem Spiel wegstecken müssen, denn Routinier Sebastian Scheffzek konnte wegen eines grippalen Infektes nicht auflaufen. Den zweiten gab es nach etwa einer Viertelstunde, als Abwehrstabilisator Dominik Sommer vom Platz humpelte. Doch damit nicht genug, schließlich erwischte es kurz vor der Pause auch noch auch den überragend haltenden Niclas Brendel und zu allem Unglück zog sich dann kurz nach dem Seitenwechsel auch noch der zweite Torhüter Felix Schäfer eine Zerrung zu.

Aber als Schäfer nicht mehr richtig konnte, humpelte Brendel wieder zwischen die Pfosten. Und als kurz vor Schluss bei Brendel gar nichts mehr ging, kehrte Schäfer noch einmal zurück und schaffte es irgendwie, bis zum Schlusspfiff durchzuhalten, wobei irgendwie eigentlich falsch ist – er rettete nochmals hier und da in höchster Not. Am Ende waren beide Torsteher Hauptgaranten des Erfolgs.

Der Spielverlauf ist schnell zusammengefasst, weitgehend ausgeglichen bis zum 5:5, dann ein Absetzen des TVE auf 8:5 und wieder Ausgleich kurz vor der Pause. In dieser ersten Hälfte dominiert Yannick Marz mit sehenswerten Treffern das Geschehen. Die zweite Spielhälfte verlief wiederum annähernd ausgeglichen, bis es Dennis Schäfer, der in Abwehr und Angriff eine überragende Leistung bot, und Topscorer Mirko Hess gelang, den TVE auf 20:17 vorentscheidend wegzuziehen zu lassen.

TVE: N. Brendel, F. Schäfer; P. Brendel (2), Späth, Stotz (1), Trick, Hofmann (3), Marz (4), Hess (6/1), Geier (3/2), Dennhardt (1), D. Schäfer (3), Sommer. zg

