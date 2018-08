Torloses Derby bei der Spvgg 06

Ein torloses Spiel boten gestern die beiden Landesliga-Kontrahenten Spvgg 06 Ketsch und SG ASV/DJK Eppelheim den Fußball-Fans. Aufgrund der Vielzahl guter Torchancen im zweiten Abschnitt hätte dies nicht so sein müssen. Der Gastgeber hätte sogar einen Sieg verdient gehabt, scheiterte aber an seiner eigenen Abschlussschwäche oder an Sascha Schippl im Tor der SG.

Von Beginn an zeigte

...