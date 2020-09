Torloses Spitzenspiel

Nach drei Siegen kam Eppelheim im Fußball-Landesliga-Spitzenspiel gegen starke Kirchheimer nicht über ein 0:0 hinaus. Die Zuschauer sahen zwei grundverschiedenen Halbzeiten. In der ersten Hälfte war Kirchheim nach anfänglichem Abtasten das klar agilere Team und Eppelheim hatte Glück, dass Kirchheim aus den zahlreichen Chancen kein Kapital schlagen konnte. Mit dem Pausenpfiff kam es dann völlig überraschend fast zur Eppelheimer Führung durch Tristan Grün, der den Ball aber nicht unter Kontrolle brachte. Die Standpauke in der Halbzeitpause zeigte Wirkung. Eppelheim kam nun besser ins Spiel und Arkin Ulusoy scheiterte freistehend am Kirchheimer Torwart. In der 53. Minute verlängerte Oskar Wolf den Ball unglücklich auf einen Kirchheimer Spieler, der aber mit seinem Heber Dominik Machmaier im Eppelheimer Tor seinen Meister fand.

Danach übernahmen die Eppelheimer gegen die immer schwächer werdenden Kirchheimer mehr und mehr das Geschehen. In der 62. Minute landete der Ball von Tristan Grün im Kirchheimer Tor, aber der Treffer wurde aberkannt, da ein Eppelheimer Spieler dem Torwart die Sicht behinderte. In Folge hielt der Kirchheimer Torwart den Punkt für seine Mannschaft fest, als er Arkin Ulusoy, Tristan Grün und Patrick Schleich am Torerfolg hinderte. ms

Eppelheim: Machmeier, Jansen (82. Bauer; Heins (63. Schleich), Ulusoy, Lehr, Weiss, Grün (63. von Geiso), Wolf, Greulich, Zeilfelder, Steffen (71. Martin)

