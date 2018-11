Torschrei auf den Lippen – doch dann kommt’s anders

Fußball-Landesligist ASV/DJK Eppelheim musste sich vor eigener Kulisse dem 1. FC Mühlhausen mit 2:3 (1:3) geschlagen geben.

In der ersten Hälfte war Mühlhausen die deutlich bessere Mannschaft und ging durch Christoph Kazmeier früh in Führung (4.). Auch danach kontrollierten die Gäste das Spiel. Alexander Kerber nutzte die Unentschlossenheit in der Eppel-heimer Abwehr konsequent zum 0:2 aus (28.). Mit der ersten richtigen Chance gelang Eppelheim in der 38. Minute der etwas überraschende Anschlusstreffer, als sich Patrick Greulich geschickt durchsetzte und Christoph Neusser die Hereingabe nur noch einschießen musste. Fünf Minuten später war die Eppelheimer Abwehr nicht im Bilde und Christoph Kazmaier gelang im Nachschuss die 1:3-Führung.

Eppelheim kam wie verwandelt aus der Kabine. Von nun an spielte nur noch der Gastgeber und drängte die Gäste in die Abwehr zurück. Greulich hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Mühlhausener Torwart. In der 54. Minute war es aber soweit, als Timo Staffeldt eine Hereingabe von Christoph Neusser verwertete. Zwei Minuten später hatten alle schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Schuss von Neusser prallte vom Innenpfosten ins Feld zurück. Mit viel Glück brachte Mühlhausen den Sieg über die Zeit, auch nachdem Greulich in den Schlussminuten den Ball zweimal am Tor vorbeischoss.

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Fenyö, Neusser (80. Treiber), Staffeldt, Weiss, Hillger (75. Kadrija), Bauer (80. Karlein), Grün, Greulich, Marinkas, Martin. ms

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018