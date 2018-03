Torwart-Trainer haben umfangreiches Arbeitsfeld

Anzeige

Wozu braucht ein Torwart ein gutes Gedächtnis?

Braun: Handballspielen beginnt immer im Kopf! Ein Torhüter muss neben einer guten Merkfähigkeit auch eine außergewöhnliche Handlungsschnelligkeit mitbringen. Innerhalb von ganz wenigen Hundertstelsekunden muss er die Spielsituation richtig wahrnehmen, entscheiden welche Bewegung er ausführt und diese dann umsetzen. Das ist natürlich ein Automatismus, den man nicht kontrollieren kann, aber den kognitiven Prozess, der dahinter steht, kann und muss man trainieren um den Torhüter schneller zu machen.

Wie kann man dies alles den Jungs beibringen?

Braun: Man muss sie erst einmal davon überzeugen, dass man nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern muss, sondern auch die geistige. Das braucht manchmal etwas Zeit und Überzeugungsarbeit, da sich die Trainingsmethodik schon etwas vom „klassischen Torwarttraining“ unterscheidet. Natürlich stehen wir viel im Tor und werfen viel, aber daneben arbeiten wir ständig mit verschiedenen Zahlen, Farben, Formen, Buchstaben etc. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Kindergarten, ist aber extrem wichtig und die Basis unseres Trainings.

Woher haben Sie Ihre Schulungsmethoden?

Braun: Aus den klassischen Ausbildungen von Landesverbänden und Bund, Hospitationen bei Bundesliga-Mannschaften, Erfahrungsaustausch mit anderen (Torwart-)Trainern, Einblick in das Training von Spitzentorhütern, viel ausländische Literatur, da der deutsche Markt eher wenig hergibt.

Entwickeln Sie auch selbst spezielle Übungsformen?

Braun: „Entwickeln“ wäre vielleicht etwas zu viel gesagt. Im Endeffekt muss man sein Training immer individuell an die Spieler anpassen, die man vor sich hat. Daniel Unser hat einen völlig anderen Stil als Marius Gabel oder Max Herb, insofern kann ich mit den Jungs nicht komplett identische Übungen machen, beziehungsweise muss bei jedem auf andere Details achten. Natürlich lasse ich meine Erfahrungen und Dinge, die ich gelernt habe, in die Übungsformen mit einfließen, aber das macht am Ende jeder Trainer.

Wie unterstützen Sie Marius Gabel und Daniel Unser beim Spiel?

Braun: Jeder von uns schaut über die Woche verteilt mehrere Stunden Video und analysiert die Wurfbilder der gegnerischen Spieler. Am Spieltag setzen wir uns vor dem Aufwärmen zusammen, sprechen über Auffälligkeiten und Wurftendenzen und legen den Plan gegen die Haupttorschützen fest. Während des Spiels kommunizieren wir regelmäßig und es ist meine Hauptaufgabe, Abweichungen zu erkennen und den Plan entsprechend anzupassen. Manchmal bringe ich Daniel und Marius auch Wasser.

Was erwarten Sie von der Partie heute Abend?

Braun: Obwohl wir das Hinspiel deutlich gewonnen haben, wird das Rückspiel ganz anders werden. Bei Hochdorf sind verletzte, wichtige Spieler zurückgekehrt. Es hat letzte Woche auswärts beim Tabellenführer gewonnen und sich somit aus dem Tabellenkeller gekämpft. Wir werden heute auf eine selbstbewusste Hochdorfer Mannschaft treffen, die uns alles abverlangen wird. Trotz allem bin ich zuversichtlich, dass wir das Spiel am Ende für uns entscheiden werden. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.03.2018