Trainer Hoffmann sieht seine Mannschaft im Soll

Nicht zu Unrecht bestanden vor Saisonbeginn beim FV Brühl II Überlegungen und Sorgen, wo die Reise in der Fußball-Kreisklasse A denn hingehen soll. Die starke Vorsaison mit Platz drei verlockte dazu, die Brust etwas breiter zu tragen, wenngleich Trainer Steffen Hoffmann stets ein Inbegriff der Bodenhaftung und Realitätsnähe ist. Der Aderlass, den die Brühler Reserve im Sommer ereilte, ließ es zu, das Team nicht mehr in den Sphären der Vorsaison erwarten zu lassen.

Nach fünf Partien war die Landung sanft, mit Platz neun sieht Hoffmann sein Team durchaus im Soll. „Wir haben in den ersten Spielen gesehen, dass wir nicht unbedingt absteigen müssen“, formuliert Hoffmann überspitzt. „Wir haben jetzt schon gegen Mannschaften gespielt, die wir am Ende hinter uns lassen müssen.“ Interessanterweise hatte der Trainer des FV Brühl II mit sechs Punkten in dieser Phase kalkuliert, allerdings hatte er erwartet, diese Zähler gerade gegen die Mannschaften zu erzielen, gegen die verloren wurde.

Nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet hatte er gegen die SG Oftersheim. „Sie haben gegen uns verdient gewonnen“, bestätigt Hoffmann die 2:3-Niederlage. „Dennoch war es ein Lichtblick. Wenn wir jetzt noch ein bisschen kompletter werden, dürften wir nix mit dem Abstieg zu tun haben.“ Flexibilisierung heißt das große Stichwort.

Kai Rohr umfunktioniert

Mit Kai Rohr wurde ein Defensiv- oder Außenbahnspieler zum Angreifer umfunktioniert, zudem wurden die A-Jugendlichen Nico Reffert und Florian Härer integriert. „Florian ist für uns jetzt schon eine große Verstärkung“, lobt Hoffmann. Beweisen muss sich der FV Brühl II am Wochenende, wenn mit dem FC Hochstätt Türkspor ein Aufstiegskandidat aufschlägt. „Wir wollen es dem Gegner schwer machen. Diese Ausgangsposition als Außenseiter weckt bei uns Kampfgeist“, sagt Hoffmann.

Außenseiter ist auch der SV Altlußheim, der mit dem TSV Neckarau eine Spitzenmannschaft erwartet. Ein wichtiges Spiel im Tabellenkeller bestreitet der KSC Schwetzingen beim VfL Kurpfalz Neckarau II. Einen Sieg eingeplant hat man beim SV Rohrhof gegen den SV 98/ 07 Seckenheim. Interessant wird es beim SC Olympia Neulußheim, der die SG Oftersheim empfängt. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018