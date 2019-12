Trainer Kolander hofft beim Wiedersehen mit Lenya Hanke auf Zählbares

Für die Oberliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen geht am Sonntag die Reise zum Auswärtsspiel in den Schwarzwald ins Kinzigtal zur SG Schenkenzell/Schiltach (15 Uhr).

Dort erwartet sie der stärkste Aufsteiger der Liga, wie die SG, laut Trainer Sascha Kuhn, mit ihrem Auswärtssieg in Steißlingen unter Beweis gestellt hat. Sie sticht nach seiner Aussage besonders durch einen starken Rückraum und einer kompakten 6:0-Abwehr hervor. Dem möchte er sich jedoch mit seinen Mädels durch eine ebenso kompakte und aggressive Verteidigung, vor allem im Mittelblock, entgegenstellen. Dazu im Angriff mit Tempospiel und einer guten Chancenverwertung in der ersten und zweiten Welle, wie Spielerin Lina Richter ergänzt. Auch sie unterschätzt den Gegner nicht, sondern wird mit ihren Mitspielerinnen versuchen, die SG nicht ins Spiel kommen zu lassen, um einen Lauf der Gastgeber zu verhindern, der es der HSG sonst unnötig schwer machen würde.

Obwohl die Mannschaft weiterhin auf die Dauerverletzten Steffanie Müller, Eva Zinser und Britta Miltner verzichten muss, vertraut Kuhn auf die Qualität seines großen Kaders und ist zuversichtlich, diese zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Schlüsselspiel für HG

Kann die HG Oftersheim/Schwetzingen mehr, als nur den absoluten Schlusslichtern die Punkte abknöpfen? Der TV Nellingen II, ihr vormaliger Gast, gegen den der erste Premierensieg glückte, blieb am letzten Spieltag in Birkenau ohne Zählbares. Zum dortigen TSV fährt jetzt das Oftersheim/Schwetzinger Team (Samstag, 20 Uhr) und darf sich von außen gesehen durchaus etwas ausrechnen.

Denn der Drittliga-Absteiger ist miserabel gestartet, holte nach sieben Spieltagen seine ersten Punkte, bekam dabei aber nicht immer Bestnoten zugestanden. So auch gegen den TVN, aber letztlich zählt der Erfolg. Aber den will auch der Gast erzielen, der sich im Vergleich zur zuletzt in Ludwigsburg gewonnen Partie nach eigenen Angaben weiter steigern muss. Möglicherweise dürfte eine hart umkämpfte Begegnung zu erwarten sein, bei dem es am Schluss wohl auf die besseren Nerven ankommt.

„Ich hoffe, meine Mannschaft nimmt dies als Warnung auf“, ließ sich TSV-Coach Timo Baumann zitieren, „und tritt am ,Sonntag’ gegen Oftersheim/Schwetzingen anders auf.“ Hoffentlich legt sich seine Verwirrung über den Termin schneller, als jene der ortsunkundigen Nellinger, die zunächst Birkenfeld bei Pforzheim angesteuert hatten.

Zielgenau hat jedenfalls HG-Trainer Matthias Kolander seine Mädels nicht nur in der Deckungsarbeit auf diese richtungsweisende Begegnung vorbereitet. Sein Team müsse den Ball noch schneller laufen lassen und mehr in die Tiefe der gegnerischen Abwehr gehen. „Wir brauchen mehr Lauffreude und eine klar bessere Treffsicherheit vorne“, fordert er. Außerdem wurde am schnellen Umschalten gearbeitet, um zusätzlich vermehrt zu den so genannten einfachen Treffern via Konter oder zweiter Welle zu kommen. Dort treffen sie übrigens auf die frühere HG-Akteurin Lenya Hanke und die Schwetzingerin Danijela Rajic. Kolander ist sich jedoch auch sicher: „Es wird ein schweres Spiel, aber auch hier werden wir als Mannschaft alles geben und hoffentlich die nächsten Punkte einfahren.“

Brühl in Ausweichquartier

Auf dem Papier ist das Spiel des Brühler Badenligisten im Ausweichquartier Viernheimer Waldsporthalle am Sonntag um 16 Uhr ein Duell der Tabellennachbarn. Unter Berücksichtigung des Abzuges von zwei Punkten wegen der Schiedsrichtermisere gegen den TVB und der gleichzeitigen unerwarteten Gutschrift von zwei Zählern zugunsten des TSV Amicitia Viernheim nach der verlorenen Partie gegen die HSG Mannheim sieht das Ganze ein klein wenig anders aus.

Auch nach den bisherigen Ergebnissen beider Teams wäre ein Erfolg des TVB sicher keine Überraschung. Aber gerade für Brühl gilt in dieser Saison praktisch in jedem Spiel, Siege fallen nicht von alleine in den Schoß, sondern müssen stets hart erarbeitet werden. Aber das wissen die Mädels natürlich am allerbesten und Trainerin Kerstin Siebenlist wird mit unverändertem Personal, für alle Fälle, sicher wieder die richtigen Antworten parat haben.

HSG II im Nachbarschaftsduell

In der Verbandsliga steht der HSG St. Leon/Reilingen II ein auswärtiger Verfolgervergleich bevor. Mit kurzer Fahrt geht es zum Nachbarschaftsduell bei der SG Walldorf, die zwar unter Trainerin Jeanette Ullrich schon einen Punkt mehr gesammelt hat, aber mit drei Minuszählern mehr belastet ist. Dieses Negativkonto sind die HSG-Ballwerferinnen nur zu gerne bereit aufzustocken. Ihre Ankündigung: „Wir werden alles geben, um als Derbysieger das Feld zu verlassen.“

In lokaler Nähe liegt auch der Gast von Landesligist TV Eppelheim. Doch sind hier die Kräfteverhältnisse ganz anders verteilt. während der TV Eppelheim komfortabel im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist, steht die SG Kirchheim noch ohne Punktgewinn und abgeschlagen am Tabellenende. ml/mj/ako

Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019