Mit dem 3:0 beim MFC 08 Lindenhof hat der FV 08 Hockenheim seinen ersten Matchball in der Fußball-Kreisliga zum Klassenerhalt verwandelt. Für Trainer Manuel Muth, der in den vergangenen Wochen nie müde wurde, zu predigen, dass die Spannung bis zum feststehenden Ligaverbleib hochzuhalten ist, ist die Saison dennoch nicht zu Ende.

„Jetzt müssen wir ein Stück weit Charakter zeigen. Dem einen oder anderen Spieler muss jetzt noch bewusst werden, dass der Kader in der kommenden Saison anders aussehen wird“, unterstreicht Muth, dass die Bewerbungsphase für die aktuellen Kaderspieler noch läuft. Außerdem steht mit der Partie gegen den SC 08 Reilingen ein Derby an, das man ungern herschenken möchte, wenngleich die Voraussetzungen ungleich werden dürften. „Bei uns gehen vier Spieler auf den Waldhof und drei weitere sind verletzt“, beklagt Muth mindestens sieben Ausfälle. „Wir wollten die Partie verlegen, aber Reilingen ist nicht mitgegangen.“ Dennoch erwartet Muth, dass sich auch die restliche Equipe zerreißen wird, um einen Dreier einzufahren und die weiße Weste gegen die Reilinger – das Hinspiel gewann Hockenheim bereits mit 2:1 – zu wahren. „Wir werden elf Spieler auf den Platz bringen, die die Qualität haben, um zu zeigen, wo der Hammer hängt“, kündigt Muth bereits eine kämpferische FV-Elf an. Insgesamt ist Muth mit dem Erreichten in dieser Saison als Aufsteiger zufrieden. „Wir haben die zweitstärkste Defensive“, lobt Muth, der allerdings auch die drittschlechteste Offensive in seinen Reihen weiß. Doch die Hockenheimer Sturmreihe ist keineswegs nur Laufkundschaft, wie man nun vermuten müsste. Vielmehr ist der Aufwand, den das Team betreiben muss, um einen Treffer zu erzielen, einfach zu hoch. „Wenn wir noch das eine oder andere Tor mit mehr Leidenschaft gemacht hätten, könnten wir noch ein paar Plätze besser stehen“, bemängelt Muth.

Neulußheim unter Druck

In der Tabelle nach oben klettern muss unbedingt auch der SC Olympia Neulußheim, wenn er seinen Zuschauern in der kommenden Spielzeit nicht wieder A-Klassen-Fußball präsentieren will. Der Gegner heißt DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen und ist einen Rang schlechter platziert als der SON. Da auch der MFC 08 Lindenhof mit dem FV 03 Ladenburg ein Team von einem Abstiegsplatz empfängt, könnte sich am Sonntag eine ganz neue Konstellation im Tabellenkeller ergeben. wy