Trainer Muth nimmt Druck auf sich

Der FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga steckt in der Krise. „Bei uns ist einfach der Wurm drin“, bestätigt auch FV-Coach Manuel Muth. „Wir haben jetzt in der Defensive, was eigentlich unsere Stärke war, Probleme.“

Und wenn man kein Glück hat, dann kommt letztlich auch noch Pech dazu. Das schwache 2:5 gegen den MFC 08 Lindenhof ausgenommen, kassierte der FV 08 Hockenheim in den drei Partien zuvor insgesamt vier Gegentore in den letzten zwei Spielminuten und büßte dadurch wichtige Punkte ein. „Mit diesen sechs Punkten mehr würde es auch schon ganz anders aussehen“, verdeutlicht Muth.

Ohne Leidenschaft

Dennoch ist ihm auch nicht entgangen, dass die Mannschaft derzeit nicht das auf den Platz bringt, zu was sie in der Lage ist. „Das Spiel in Lindenhof war eine Katastrophe. Da war keine Leidenschaft. Alle Mannschaftsteile waren auf sich allein gestellt.“ Das Umschaltspiel, die große Stärke der Rennstädter, lahmte gewaltig, so dass es am Ende fünfmal einschlug im Kasten der Nullachter.

Nach nur sieben Punkten aus den ersten neun Spielen stehen die Hockenheimer zwar immer noch oberhalb des Strichs, doch der Druck nimmt zu und die Erinnerungen an die Situation vor drei Jahren, als die Hockenheimer letztlich abgestiegen sind, kommen auf. „Ich nehme den Druck komplett auf mich, das ist meine Aufgabe. Die Jungs sollen den Kopf frei haben“, erklärt Muth.

„Wir müssen versuchen, die Trainingsleistungen auch ins Spiel mitzunehmen.“ Muth verdeutlicht das große Problem: Derzeit liegen zwischen den Leistungen im Training und im Spiel Welten. Um aus diesem Negativlauf herauszutreten, bedarf es eines Erfolgserlebnisses. Am Wochenende geht es gegen den Tabellenvorletzten MFC Phönix Mannheim, gegen den man sich keine Niederlage erlauben darf. „Das sind immer die schwersten Spiele. In den letzten Jahren haben wir gegen Phönix nie gut ausgesehen“, sagt Muth.

„Glücklicherweise ist noch alles eng beieinander und mit zwei Siegen könnte man wieder raus sein aus dem Schlamassel.“ Personell tritt allmählich wieder Entspannung ein. Marc Riedel und Adem Beyaz kehren zurück in den Kader, auf Kay Gerwig, Maximilian Maier und Julian Maier muss Muth allerdings weiterhin verzichten.

Spitzenteam Gast in Reilingen

Der SC 08 Reilingen empfängt mit der SpVgg Wallstadt ein Spitzenteam, während die Spvgg 06 Ketsch II beim TSV Amicitia Viernheim wichtige Zähler für alle Teams aus unserem Verbreitungsgebiet holen muss. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018