Trainer Zimmermann findet in der Halbzeit die richtigen Worte

Am sechsten Spieltag hat es endlich geklappt: Der FV Brühl feierte in der Fußball-Landesliga seinen ersten Saisonsieg. Die Elf von Trainer Volker Zimmermann gewann gegen die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte mit 2:1.

Es dauerte bis zur 18. Minute, ehe die erste Tormöglichkeit zu verzeichnen war und das war gleich eine Großchance. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld tauchte Gästestürmer Jonas Schmid frei vor FVB-Keeper Deniz Tanyeri auf. Er verhinderte in der Eins-gegen-Eins- Situation einen Treffer. Brühls Schlussmann ging angeschlagen in die Partie und musste kurz nach seiner Glanztat ausgewechselt werden (19.). Ziegelhausen dominierte jetzt das Spiel, vergab aber leichtfertig mehrere klare Torchancen. Zunächst hatte Patrick Foshag die Führung auf dem Fuß, wurde im Strafraum aber gerade noch gestoppt (25.). Nikolai Graumann versuchte es aus der Distanz, der eingewechselte Alban Rabl klärte ins Toraus (26.). Die erste vage Möglichkeit für den FVB hatte Canay Keklik, sein Schuss von der Strafraumgrenze segelte allerdings deutlich über das Tor (28.).

In der 30. Minute war es Graumann, der mit seinem Schuss das Brühler Gehäuse nur knapp verfehlte. Auch eine Minute später hatte er kein Glück, sein Schuss wurde ins Toraus abgewehrt. Nach 40 Spielminuten war es dann doch so weit, die Brühler Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Nutznießer war Schmid, der die hochverdiente 0:1-Führung für die Gäste erzielte. Pech hatte Tim Heene auf der Gegenseite: Sein Kopfball wurde gerade noch auf der Linie geklärt (41.). Auch Keklik hatte den Ausgleich auf dem Kopf – der Ball landete aber direkt in den Armen des Gästetorwarts Björn Lohmann (45.).

Spiel auf Augenhöhe

Brühls Trainer Volker Zimmermann wollte nicht verraten, was er seinen Akteuren in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben hat, er muss aber wohl die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft kam stark verbessert wieder auf den Rasen. Für die Gäste sollte sich der fahrlässige Umgang mit ihren Großchancen rächen. In der 51. Minute fasste sich Alexander Cermak von der Strafraumgrenze ein Herz, sein Schuss sprang vom Innenpfosten zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Auch am Brühler Führungstreffer war Cermak beteiligt, er bediente Torjäger Heene mustergültig, der sich die Chance nicht entgehen ließ und mit seinem fünften Saisontreffer den 2:1-Endstand erzielte (60.).

„Insgesamt gesehen war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben uns den Sieg in der zweiten Halbzeit verdient“, bilanzierte Brühls Übungsleiter Volker Zimmermann sichtlich erleichtert. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018