Trainerstimmen zur Begegnung

Frank Schmitt (SGL): Es war eine tolle Unterstützung von den Rängen, das war klasse von den Fans, daran hat es wirklich nicht gelegen. Unsere Abwehr stand gut, wir haben das schon ordentlich verteidigt. Doch wir hatten Riesenprobleme in der Offensive. Die zweite Halbzeit war in dieser Hinsicht etwas besser, aber wir haben die Freien nicht reingemacht. Der HG-Sieg ist durchaus verdient, denn wir fanden zu wenige Lösungen – eigentlich keine – gegen die variablen Abwehrformationen. Wir hatten dazu einen Plan, waren vorbereitet, spielten aber ein zu schwaches Tempo, ungenaue Pässe und der Rest ist an einem richtig guten HG-Torhüter hängengeblieben.

Holger Löhr (HG Oftersheim/Schwetzingen): Vielen Dank für die Unterstützung, es ist richtig schön vor so einer stimmungsvollen Halle zu spielen. Was die Angriffsbemühungen anging, war es sicherlich sehr anstrengend anzuschauen. Unsere Durchschlagskraft, das Tempospiel fehlte, da habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Aber es ist sensationell, was unser Team zuletzt auf die Platte gebracht hat, auch wenn nicht alles spielerisch überragend war. Und Maximilian Herb, der ja noch in seiner ersten Aktivensaison ist, hat sich während der Runde gut entwickelt und den Stammplatz verdient. Er hat heute auch unsere Vorgaben beherzigt und umgesetzt. mj

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019