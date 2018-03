Anzeige

Bei den Badenliga-Handballern der HSG St. Leon/Reilingen hat es einen Trainerwechsel gegeben: Wie der Verein erst jetzt bekanntgab, trat der bisherige Verantwortliche Klaus Feldmann (Bild) in der Fasnachtspause zurück und das Gespann Christopher Körner und Andreas Rausch übernahm. Und das mit Erfolg, denn die HSG gewann in ihrem ersten Spiel unter neuer Führung beim bis dato zu Hause ungeschlagenen TSV Birkenau mit 40:31 (17:17).

Vorher war war man gespannt, wie die Mannschaft reagieren würde. In den zurückliegenden Übungseinheiten hatte das neue Trainergespann versucht, der Mannschaft wieder den Spaß am Handball zu vermitteln und die vorhandene Unsicherheit in Selbstbewusstsein umzuwandeln. Sowohl im Defensivbereich als auch in der Offensive sollte das Team zu den zweifellos vorhandenen spielerischen und läuferischen Stärken finden und als mannschaftlich geschlossene Einheit auftreten. Der bisherige Betreuer Christopher Körner meinte auch nach dem Spiel: „Ich bin verdammt stolz auf die Mannschaft. Sie hat alles umgesetzt, was wir in den wenigen Trainingseinheiten vermittelt haben. Es war eine super Mannschaftsleistung, in der jeder Einzelne das gebracht hat, was wir erwartet haben.“

Fast ohne Fehl und Tadel

Das Team ließ sich auch durch einige Rückstände in der ersten Halbzeit nicht aus dem Konzept bringen. Auffallend war auch, dass über die gesamte Distanz das hohe Niveau gehalten wurde und es zu keiner Zeit einen Durchhänger gab. Vor allem im zweiten Durchgang zeigte das HSG-Team eine famose Leistung fast ohne Fehl und Tadel. Begeisternder Tempohandball, ohne technische Fehler und konsequentes Ausnutzen der Torchancen prägten das erfolgreiche Spiel der HSG. Auch im Defensivbereich warteten die Gäste vor allem in der zweiten Hälfte mit einer sehr beweglichen und kompakten Mannschaftsleistung auf und brachten den Gegner häufig an den Rand des Zeitspiels. Teilweise wirkten die Gastgeber ziemlich ratlos gegen ein in allen Belangen überlegenes HSG-Team.