Trainingsarbeit soll mit Punkten gekrönt werden

Zwei Wochen hatte Uwe Koschinat Zeit, um sein Team noch besser kennenzulernen und vor allem, um akribisch mit ihr zu arbeiten. Für den (immer noch) neuen Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen war diese Phase Gold wert: „Wir haben ohne den Druck eines Zweitliga-Spieltags viel mit Videoanalysen gearbeitet und wollten in den intensiven Trainingseinheiten an unserer Spielidee feilen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden,“ sagte der 47-Jährige gestern im Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr).

Dabei habe ihn beeindruckt, mit welcher Bereitschaft und Intensität die Mannschaft die Vorgaben und Ideen des Trainerteams aufgesaugt und umgesetzt haben. Auf ein Testspiel hatte er bewusst verzichtet und diese Zeit lieber in die Trainingsarbeit investiert, was sich gelohnt habe. Es sei dabei deutlich geworden, dass in praktisch allen Mannschaftsteilen ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht und sich mehrere Kandidaten für eine Position anbieten. „Wir fördern diesen Wettbewerb auch“, unterstrich Koschinat – zum Beispiel im Tor, wo Marcel Schuhen nach überstandenem Riss des Syndesmosebandes im linken Fuß seit einem Monat wieder mit der Mannschaft trainiert und am morgigen Samstag erstmals wieder Bestandteil des 18er-Kaders sein. Wer das Tor in Kiel hüten wird, ließ Koschinat allerdings offen: „Mit unseren drei starken Torhütern haben wir in Sandhausen eine absolute Luxussituation, da sie sich im Konkurrenzkampf dauerhaft gegenseitig pushen.“

Knipping wieder verletzt

Eine Hiobsbotschaft ist allerdings die erneute Verletzung von Tim Knipping. Der Innenverteidiger, der nach seinem Unterschenkelbruch im letzten Heimspiel der Saison 2017/18 gerade erst wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, zog sich einen Einriss im Meniskus zu und muss aller Voraussicht nach operiert werden. Die Verletzung sei jedoch am anderen Bein und habe daher nichts mit dem Bruch aus der Vorsaison zu tun, versicherte Koschinat. „Geplant ist, dass Tim Knipping zum Start des neuen Jahres wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt.“ Derweil sind Stefan Kulovits, Markus Karl und Denis Linsmayer nach kleineren Erkältungen während der Länderspielpause bereit für einen Einsatz im hohen Norden.

Dort will der SVS an die gute Leistungen aus der Schlussphase des Duisburg-Spiels anknüpfen – wohlwissend, dass Holstein Kiel mit seinen Offensivqualitäten („Die können ein hohes Tempo gehen“) ein dicker Brocken ist. Koschinat ist aber überzeugt, „dass wir in Kiel ein sehr starkes Spiel abliefern und etwas mitnehmen werden.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018